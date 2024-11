Mogelijkheden voor mestverwerking verkennen

Er zijn grote zorgen in de agrarische sector over de situatie op de mestmarkt. Daarom wil minister Femke Marije Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) zorgen dat de mest ook goed verwerkt of vergist kan worden tot bijvoorbeeld kunstmest of groen gas. Daarvoor stelt de minister Raymond Knops aan om te verkennen hoe de vergunningverlening voor mestverwerkingscapaciteit te vergroten. De verkenner brengt in kaart welke kansen er zijn en hoe knelpunten in de vergunningverlening voor mestverwerking (en – vergisting) kunnen worden opgelost.

Voormalig minister Raymond Knops gaat eerst verkennen hoe de vergunningverlening bij provincies nu loopt en waar knelpunten zitten. Dit is een wisselwerking tussen wat private partijen nodig hebben voor optimale mestverwerking en hoe de provincies dit kunnen faciliteren. Er zijn goede voorbeelden te noemen van organisaties, samenwerkingsverbanden, die zich bijvoorbeeld inzetten om duurzaam gas uit mest te halen (groen gas). Dit soort trajecten wil de minister stimuleren en daar speelt de vergunningverlening een belangrijke rol.

Situatie op de mestmarkt

Mestverwerking is een van de sporen om de huidige druk op de mestmarkt te verlichten. In de Kamerbrief van september 2024 staat het complete pakket beschreven, dat ook bestaat uit stimuleren van de exportmarkt, onderzoek naar verwerking dierlijke mest in potgrond, RENURE, aanpassing stikstofexcretieforfaits en afroming bij verhandelen van dierrechten in verschillende sectoren. De mestverwerking is een belangrijk spoor omdat dierlijke mest nuttige nutriënten bevat voor andere doeleinden. Naast dat het een oplossing is voor de huidige situatie op de mestmarkt kan het ook een verdienmodel worden voor de boer.