Nederland verlengt Force Protection-bijdrage in Irak met half jaar

De Nederlandse Force Protection-bijdrage voor de NAVO-missie in Irak (NMI) wordt verlengd met een half jaar. De compagnie bestaande uit 145 militairen zal tot en met juni 2025 blijven. Dit op verzoek van de NAVO. Hiermee blijft Nederland bijdragen aan de NAVO-missie in Irak. Dat melden minister Brekelmans van Defensie en minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De Force Protection-eenheid is sinds januari 2024 in Irak en het mandaat zou eind december van dit jaar aflopen. Dat wordt nu dus verlengd met zes maanden – van januari tot en met juni 2025. De 145 militairen dragen bij aan de mobiele beveiliging van de adviseurs van de missie. Daarmee zorgt de compagnie ervoor dat internationale adviseurs en stafmedewerkers in en rond Bagdad veilig hun werk kunnen doen.

Gewaardeerd

De aanwezigheid van de compagnie wordt door de Iraakse autoriteiten gewaardeerd. Ook de NAVO-missie, onder leiding van de Nederlandse generaal Schreurs, stelt de aanwezigheid van de Nederlandse militairen zeer op prijs.

De NAVO-missie in Irak draagt eraan bij dat het land via versterking van de Iraakse veiligheidssector weerstand weet te bieden aan ISIS en andere bedreigingen. Verder is NMI er om Irak bij te staan in het succesvol aansturen van de veiligheidssector.

Naast de Force Protection-compagnie en de Nederlandse commandant, levert Nederland ook 3 Chinook transporthelikopters inclusief 120 militairen. Deze helikopters leveren naast NMI tevens ondersteuning aan de Amerikaans geleide Operation Inherent Resolve. Deze inzet loopt tot medio 2025.

Met deze verlenging wordt de duur van de Force Protection gelijkgeschakeld met de rest van de Nederlandse inzet in Irak.