Voorstel voor arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’ers wordt aangepast

Minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat het wetsvoorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers aanpassen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Met de aanpassing wordt gevolg gegeven aan de verschillende reacties die op het wetsvoorstel zijn gekomen, vanuit de samenleving en van uitvoeringsinstanties zoals het UWV en de Belastingdienst. Van Hijum verwacht daarom het voorstel niet meer voor de zomer in te kunnen dienen bij de Tweede Kamer.

Op dit moment is een merendeel van de zelfstandigen niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Een deel acht een verzekering niet nodig of vindt de kosten te hoog, maar een deel kan zich niet verzekeren door hun leeftijd, medische aandoening of medische geschiedenis. Bij langdurige uitval verliezen zij hun inkomen.



Het wetsvoorstel Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (Baz) zorgt ervoor dat elke zelfstandige tot de AOW-leeftijd verzekerd is. Door deelname verplicht te stellen kunnen risico’s worden gedeeld en kosten relatief laag gehouden worden. De premie voor deze collectieve verzekering bedraagt 6,5% van het inkomen, met een maximum van € 195 per maand.



Op de internetconsultatie zijn in totaal 2.260 reacties binnengekomen, waarvan 1.755 openbare reacties. Het overgrote gedeelte van de reacties is van individuele personen en bedrijven.



Ook is er door het UWV en de belastingdienst gekeken naar de uitvoerbaarheid. Zij hebben kritiek op de grondslag op basis waarvan de premie wordt geheven, namelijk de winst uit onderneming. Dit is tevens de grondslag voor de inkomstenbelasting en de zorgverzekeringswet. Ook is er kritiek op de benodigde capaciteit die nodig is om het uit te voeren en de complexiteit van het huidige voorstel. Van Hijum schrijft dat hij deze knelpunten gaat bestuderen.