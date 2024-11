Benoeming raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming) ingestemd met de benoeming van de heer mr. B.P.M. (Bruno) van Ravels tot raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad. De benoeming zal naar verwachting begin 2025 ingaan. De voordracht is gedaan op aanbeveling van de Tweede Kamer.

Van Ravels werkt als staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als raadsheer in buitengewone dienst kan hij naast deze functie ook deelnemen aan de rechtspraak van de Hoge Raad. Dit heet een kruisbenoeming en draagt bij aan het waarborgen van de rechtseenheid in de rechtspraak. Van Ravels volgt mr. J.E.M. (Jaap) Polak op die met pensioen gaat.

Raadsheren zijn rechters in de Hoge Raad. De Hoge Raad is de hoogste rechter in civiele, straf- en belastingzaken. Als hoogste rechter kan de Hoge Raad oordelen over rechterlijke uitspraken waartegen cassatieberoep openstaat. De Hoge Raad beoordeelt dan of het recht correct is toegepast, of de juiste procedures zijn gevolgd en of een uitspraak voldoende en begrijpelijk is onderbouwd. De Hoge Raad kan tevens prejudiciële vragen van rechtbanken en gerechtshoven beantwoorden. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel die zich voordoet in een concrete zaak die bij een rechtbank of gerechtshof in behandeling is. De Hoge Raad beantwoordt de vraag alleen als dit nodig is om een beslissing te kunnen nemen in de zaak en dezelfde vraag aan de orde is in een groot aantal andere zaken.