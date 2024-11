Zeven benoemingen bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden twee rechters, twee vicepresidenten van de vestigingen in Aruba en Sint Maarten, twee plaatsvervangend leden en een militair lid benoemd. De heer mr. E.A. (Erik) Lensink en de heer mr. P.M. (Pim) Leijten worden benoemd tot rechter. Als vicepresident van de vestiging in Aruba wordt mevrouw mr. D.J. (Jane) Jansen benoemd. De heer J.R. (Joost) Veerman wordt benoemd tot vicepresident van de vestiging in Sint Maarten. Tot plaatsvervangend lid worden de heer mr. P.J. (Peter) Duinkerken en de heer mr. D.M. (Diederik) Thierry benoemd. Als militair lid van de meervoudige militaire kamer wordt Commandeur M.P. (Martin) Luttge benoemd. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordrachten voor benoeming op voorstel van staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming).

De benoemingen van Lensink en Leijten gaan in per 1 januari 2025. Lensink is nu raadsheer bij het gerechtshof Den Haag en was eerder werkzaam als rechter en officier van justitie in Den Haag. Leijten werkte hiervoor als advocaat en als rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Op dit moment is hij rechter-commissaris bij de rechtbank Midden-Nederland.

De benoeming van Jansen als vicepresident van de vestiging in Aruba gaat in per 1 februari 2025. Zij is de opvolger van de heer mr. J.M.J. (Jacques) Keltjens. Zij is reeds rechter bij het Gemeenschappelijk Hof. De benoeming van Veerman als vicepresident van de vestiging in Sint Maarten gaat in per 1 juni 2025. Hij werkt nu als rechter op Bonaire en was eerder senior-rechter bij de rechtbank Gelderland en rechter in Curaçao. Hij volgt de heer mr. G.A.F.M. (Gertjan) Wouters op.

De benoemingen van Duinkerken en Thierry tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof zullen ingaan op de datum dat het Koninklijk Besluit wordt ondertekend. Duinkerken was werkzaam als advocaat en rechter in de rechtbanken Groningen, Assen en Leeuwarden, raadsheer in het gerechtshof Amsterdam en was al eerder een periode lid van het Gemeenschappelijk Hof. Nu is hij rechter in de rechtbank Noord-Nederland. Thierry is raadsheer bij het gerechtshof Den Haag en werkte in het verleden als rechter bij de rechtbank Den Haag, gerechtsauditeur bij de Hoge Raad en advocaat. Ook Thierry was al een periode lid van het Gemeenschappelijk Hof.

Luttge wordt het tweede lid van de meervoudige militaire kamer per datum waarop het Koninklijk Besluit daarvoor getekend is. Op dit moment werkt Luttge als directeur Bedrijfsvoering bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Deze functie blijft hij uitoefenen naast zijn werk als militair lid. Daarvoor bekleedde hij diverse functies bij de Kustwacht, Marine en het ministerie en de bestuursstaf van Defensie. De militaire kamer van het Gemeenschappelijk Hof behandelt het hoger beroep in militaire zaken voor alle onderdelen van de krijgsmacht: landmacht, luchtmacht, marechaussee en marine. Ook behandelt de militaire kamer militaire tuchtzaken.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken), zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook is het Gemeenschappelijk Hof betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges die belast zijn met tuchtrechtspraak. Het Hof bestaat uit rechters in lokale dienst en uitgezonden rechters.