Gevangenissen vol, gedetineerden iets eerder naar huis

Het gevangeniswezen koerst deze week aan op een code zwart-situatie. Dat betekent dat alle gevangenissen en politiebureaus geen plek meer hebben om nieuwe arrestanten of gedetineerden te plaatsen. Daardoor is het onontkoombaar om gedetineerden 3 dagen voor het einde van hun straf heen te zenden.

Ingrid Coenradie, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid:

“Ik ben hier echt ziek van, maar het is de enige manier om arrestanten en daders te kunnen blijven plaatsen. En dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste. Dat als je een delict pleegt of daarvan verdacht wordt, je opgepakt en vastgezet wordt. Dat is cruciaal voor onze rechtsstaat.

Ik heb alles op alles gezet om te voorkomen dat gevangenissen vol raken. Om extra capaciteit te vinden en andere oplossingen te bedenken. Dit is deels gelukt, maar mijn gereedschapskist is nu leeg. Ik heb simpelweg geen andere keuze.”