Benoemingen advocaten-generaal bij de Hoge Raad

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming) ingestemd met de benoeming van twee nieuwe advocaten-generaal bij de Hoge Raad. Prof. mr. P.H.P.H.M.C. (Piet Hein) van Kempen wordt per 1 april 2025 benoemd. Per 14 april 2025 wordt mr. M.E. (Martijn) van Wees benoemd. Zij zullen beiden onderdeel uitmaken van de sectie strafrecht.

Van Kempen is op dit moment hoogleraar Straf- en strafprocesrecht en hoofd van de Afdeling Strafrecht en Criminologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Van Wees werkt reeds bij de Hoge Raad als plaatsvervangend advocaat-generaal in de sectie strafrecht.

Advocaten-generaal werken in het parket bij de Hoge Raad en geven advies aan het rechtscollege de Hoge Raad der Nederlanden. Deze zogenoemde conclusies zijn zwaarwegende juridische adviezen in zaken die in cassatie bij de Hoge Raad voorliggen. De Hoge Raad is de hoogste rechter in civiele, straf- en belastingzaken. Als hoogste rechter kan de Hoge Raad oordelen over rechterlijke uitspraken waartegen cassatieberoep openstaat. De Hoge Raad beoordeelt dan of het recht correct is toegepast, of de juiste procedures zijn gevolgd en of een uitspraak voldoende en begrijpelijk is onderbouwd.