Kabinet werkt verder aan bestaanszekerheid Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Het kabinet wil de komende jaren de bestaanszekerheid van de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verder versterken. Dit schrijven staatssecretaris Jurgen Nobel van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en staatssecretaris Zsolt Szabó van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in reactie op het rapport van de ‘Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland’.

Staatssecretaris Jurgen Nobel (SZW): “Door stijgende prijzen is het dagelijks leven voor veel eilandbewoners in het Caribisch deel van ons Koninkrijk niet makkelijker geworden. Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Behalve werken aan koopkracht en het verlagen van de kosten willen we ook het sociale zekerheidsstelsel voor de eilanden meer gelijk trekken met Europees Nederland. Bijvoorbeeld door het introduceren van geboorteverlof, kortdurend zorgverlof en een werkloosheidsuitkering.”

Staatssecretaris Zsolt Szabó: “Bestaanszekerheid gaat niet alleen over inkomen en de kosten van levensonderhoud. Het gaat ook over zelfredzaamheid en een goede toegang tot passende ondersteuning, onderwijs en zorg. Dit kabinet investeert daarnaast ook in projecten die een extra impuls geven aan de economische ontwikkeling van de eilanden, zoals in de haven van Saba, voedselzekerheid en wegenbouw.”

Na de verhoging van het minimumloon eerder dit jaar, zet het kabinet zich in om de kosten van levensonderhoud op de eilanden structureel te verlagen. Daarbij wordt geïnvesteerd in onder andere duurzame energie, de introductie van openbaar vervoer en het bouwen van betaalbare woningen. De doorontwikkeling van het sociale zekerheidsstelsel en het toewerken naar inkomensafhankelijke regelingen zijn daarbij noodzakelijke stappen voor een integrale aanpak om de bestaanszekerheid te verbeteren.

Armoede en schulden

Het kabinet heeft eerder al bekend gemaakt om € 9,5 miljoen te reserveren voor het verbeteren van de koopkracht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Concrete koopkrachtmaatregelen worden in het voorjaar verder uitgewerkt. Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben het initiatief genomen voor de ontwikkeling van lokale armoedeprogramma’s. Het Rijk ondersteunt hierbij met capaciteit en financiële middelen.

Er is structureel € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de (eilandelijke) dienstverlening op terrein van armoede en schulden. Net als in Europees Nederland zijn in Caribisch Nederland de afgelopen jaren middelen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van gratis schoolmaaltijden. Het kabinet heeft besloten de financiering voor schoolmaaltijden in zowel Europees als Caribisch Nederland door te zetten.