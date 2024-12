Kabinet: zo veel mogelijk gezondheidswinst in IJmond

De gezondheid van omwonenden van Tata Steel krijgt een prominente plek in de maatwerkafspraak waar de staat met het bedrijf over in gesprek is. Dat is eerder al besloten, en het tweede advies van de Expertgroep Gezondheid IJmond onderstreept de urgentie daarvan. Dat melden staatssecretaris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Hermans (Klimaat en Groene Groei) aan de Tweede Kamer in reactie op het tweede advies van de Expertgroep Gezondheid IJmond. De adviezen van de Expertgroep worden, waar dat kan, overgenomen.

Het kabinet is momenteel in gesprek met Tata Steel over een mogelijke maatwerkafspraak. Met dit soort afspraken wil het kabinet bedrijven helpen om in Nederland te kunnen verduurzamen. Het gaat daarbij om het verlagen van de CO2- en stikstofuitstoot en om het bijdragen aan een schone leefomgeving.

Met de beoogde maatwerkafspraak met Tata Steel wil het kabinet, naast de verduurzaming, zo veel mogelijk gezondheidswinst voor 2030 realiseren. Concrete maatregelen die hieraan bijdragen zijn het zo snel mogelijk sluiten van Kooksgasfabriek 2 (dat is een verouderde fabriek die regelmatig schadelijke stoffen uitstoot), het versneld bouwen van overkappingen over grondstoffenvelden en het realiseren van geluidsreducerende maatregelen. Zo worden omwonenden beter beschermd tegen luchtvervuiling, stof- en geluidsoverlast.

Uitstoot omlaag

Het kabinet wil in de maatwerkafspraak ook vastleggen dat Tata Steel blijft inzetten op de verdere transitie naar duurzame en schone productie. Die zal naar verwachting leiden tot minder uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. Tata Steel zal overigens ook na het vastleggen van de afspraken zeer zorgwekkende stoffen moeten blijven minimaliseren. Dit is namelijk wettelijk vereist voor alle bedrijven die deze stoffen uitstoten. Met de maatwerkafspraak wordt het proces versneld.

Ten slotte zal het kabinet in de regelgeving zorgen voor aanscherpingen, waardoor het bevoegd gezag (in dit geval de provincie Noord-Holland en haar omgevingsdienst) beter in staat is om zaken die niet nu met de maatwerkafspraak worden gerealiseerd, via vergunningverlening, toezicht en handhaving af te dwingen.

Forse stap

Met deze maatregelen komt het kabinet tegemoet aan de adviezen van de Expertgroep. Tegelijk gaat het niet lukken om alle adviezen te realiseren binnen de beoogde maatwerkafspraak met Tata Steel. Het uitvoeren van alle adviezen vraagt meer maatregelen, meer middelen en meer tijd.