Rijksoverheid komt met nieuwe Bob-campagne: Top, jij blijft Bob!

Nieuwe video’s en een nieuwe slogan: de Bob-campagne heeft een nieuw jasje. Vandaag is minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) bij de aftrap, die zoals elk jaar plaatsvindt in de feestmaand december.

De campagneaftrap is op maandagavond 9 december om 17:30 uur, tijdens een reguliere alcoholcontrole bij de Yp in Den Haag.

Minister Madlener: “Die gele Bob-letters kennen we allemaal. Ik vind de Bob-campagne de meest succesvolle campagne van de Rijksoverheid, want hier worden mensen op een positieve manier aan het denken gezet over iets heel belangrijks: wees nuchter achter het stuur. De afgelopen jaren zien we helaas dat het aantal bestuurders onder invloed weer toeneemt. Daarom vind ik het goed dat Bob dit jaar in een ander jasje is gestoken: daardoor wordt Bob hopelijk weer een onderwerp van gesprek, wat maakt dat mensen zich meer bewust zijn van de risico’s.”

Nieuwe cijfers, nieuw jasje

Tot nu toe ging de Bob-campagne vooral over het normaliseren van de Bob: als je met de auto ergens heen gaat, blijft altijd één van de inzittenden nuchter. Mensen werden aangemoedigd om van tevoren af te spreken wie dat zou worden, en later ook om hardop te zeggen tegen anderen dat zij de Bob zijn.

Dit jaar neemt Bob een nieuwe afslag: de boodschap is nu vooral om vol te houden. Want iedereen kent het: soms is het lastig om boven de muziek uit te schreeuwen dat je Bobt, soms kom je ergens waar onverwacht opeens alcohol wordt geschonken. Uit een vandaag gepubliceerde flitspeiling van PanelWizard Direct blijkt dat 30% van de Bobs regelmatig in de verleiding wordt gebracht om alcohol te drinken. 25% van de Bobs geeft aan dat ze grappige opmerkingen krijgen als ze niet drinken.

Diezelfde peiling laat zien dat meer dan 20% van de Bobs vindt dat hun inzet meer erkenning verdient. Dat kan met een simpel bedankje, maar ook door bijvoorbeeld ook door de parkeerkosten te betalen. Tegelijkertijd wordt al 70% van de Bobs bedankt, voornamelijk in woorden.

Risico’s

Na een jarenlange daling, stijgt het aandeel bestuurders dat rijdt onder invloed weer: van 1,4% in 2017 naar 2,6% in 2022. Alcoholgebruik blijft verantwoordelijk voor 12-23% van de dodelijke slachtoffers. Bestuurders met een alcoholgehalte van 1,0‰ in hun bloed lopen vijfmaal meer kans op een ongeval, bij 1,5‰ is die kans meer dan twintig keer zo groot.

Programma

De campagneaftrap vindt plaats bij een reguliere alcoholcontrole. Automobilisten die hier goed doorheen komen, worden in het zonnetje gezet: zij mogen onder begeleiding van feestelijke muziek over de gele loper rijden door de grote ‘Top, jij blijft Bob!’-fuik. Het event is onder meer aangekleed met kerstbomen, een DJ-auto en Bob-bar.

Aanwezig zijn onder meer de politie, Veilig Verkeer Nederland, de Haagse mobiliteitswethouder Arjen Kapteijns en minister Madlener. De Bob-campagne is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de campagnepartners. Dat zijn provincies, gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, TeamAlert, politie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, CBR en OM.

Wist je dat: