Experimenteerfase van het Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) start in april

Vanaf 7 april 2025 mogen coffeeshops in gemeenten die deelnemen aan het wietexperiment alleen nog maar gereguleerde cannabis verkopen. Daar hebben de verantwoordelijk bewindspersonen, minister Van Weel (J&V) en staatssecretaris Karremans (VWS) de Kamer vandaag over geïnformeerd. Deze datum is definitief, zodat er een duidelijk perspectief is voor gemeenten, coffeeshophouders en telers.

Een jaar gereguleerde verkoop

Op 15 december 2023 is de verkoop van gereguleerde wiet en hasj gestart in coffeeshops in Tilburg en Breda. Sinds 17 juni van dit jaar mogen alle coffeeshops in alle tien deelnemende gemeenten gereguleerde producten, naast de gedoogde producten, verkopen aan de consument.

Na bijna een jaar gereguleerd aanbod, hebben 70 van de in totaal 75 deelnemende coffeeshops gereguleerde wiet en hasj verkocht.

Experimenteerfase

De volgende fase van het experiment is de experimenteerfase. Deze fase start op 7 april 2025. Vanaf dan mogen coffeeshops in de tien deelnemende gemeenten alleen nog maar gereguleerde producten verkopen. Deze fase duurt in principe 4 jaar. Met een definitieve datum in zicht is er voor telers duidelijkheid wanneer zij volledig kunnen gaan produceren. Zo kan het aanbod van de gereguleerde wiet en hasj verder af worden gestemd op de vraag van de coffeeshophouders. Bovendien zullen in april naar verwachting de vijfde, zesde en zevende teler ook gereed zijn om te leveren. Dit zal zowel de keuze voor coffeeshops als ook de bestendigheid van het aanbod ten goede komen.

Onderzoek

Het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ heeft als doel om te onderzoeken of een gereguleerde keten van productie, distributie en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt onderzocht door een team van onderzoekers onder begeleiding van een onafhankelijke Begeleidings- en Evaluatiecommissie wat de effecten hiervan zijn op volksgezondheid, criminaliteit, veiligheid en overlast. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijdragen bij aan de besluitvorming over het toekomstige cannabisbeleid in Nederland.