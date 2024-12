Startups uit Nederland krijgen subsidie uit innovatieprogramma NAVO

3 Nederlandse startups zijn geselecteerd voor de eerste fase van de ‘innovatie-accelerator’ Diana (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic). De startups krijgen van de NAVO elk een subsidie van € 100.000 om hun innovatieve oplossingen verder te ontwikkelen.

Met steeds meer dreigingen in de wereld is het belangrijk één stap vooruit te blijven en de collectieve verdediging te versterken. Dat kan met technologische oplossingen. De NAVO wil met het Diana-programma de ontwikkeling en inzetbaarheid van deze oplossingen versnellen. Diana richt zich op dual-use technologie: commerciële producten die ook kunnen worden toegepast in het defensie- en veiligheidsdomein.

Nederlandse bedrijven

Dit jaar waren er meer dan 2.600 bedrijven die hun dual-use-oplossingen hebben ingestuurd naar Diana. Hieruit zijn 74 startups overgebleven die de technologie nu echt samen met de NAVO verder mogen ontwikkelen.

Uit Nederland kwamen 88 aanmeldingen. 3 van deze startups mogen in 2025 deelnemen aan Diana. Het gaat om Spherical Systems uit Rotterdam, QurieGen uit Nijmegen en CUbIQ Technologies uit Eindhoven. Spherical Systems ontwikkelt oplossingen voor energieproblemen, QurieGen doet mee aan Human Health & Performance challenge van Diana en CUbIQ Technologies werkt met quantum-technologie aan veiliger data delen.

Begeleiding

Alle deelnemers aan Diana krijgen naast de subsidie toegang tot testcentra en begeleiding van de NAVO. Brainport Innovation and Technology for Security (BITS) zorgt vanuit de overheid eveneens voor begeleiding. Daarnaast krijgen de bedrijven de kans om met hun technologie te experimenteren in militair operationele omgevingen.

Deze eerste fase van het Diana-programma loopt van januari 2025 tot aan de zomer. De resultaten van de 74 startups bepalen wie door mag naar de tweede ronde. Het Delftse bedrijf Lobster Robotics lukte dat al in 2024. Het bedrijf heeft nieuwe financiering ontvangen en kan verder met de ontwikkeling van een onderwaterdrone die heel precies de zeebodem in kaart kan brengen.