Nederland dient Nationaal Implementatieplan Europees Asiel- en Migratiepact in bij de Europese Commissie

Nederland heeft het Nationaal Implementatieplan Europees Asiel- en Migratiepact bij de Europese Commissie ingediend. Minister Faber (Asiel en Migratie) besprak het Migratiepact donderdag 12 december bij de Europese Unie in Brussel.

Minister Faber: “Het indienen van dit plan is belangrijk voor een goede implementatie van het pact. We gaan gezamenlijk in Europa onder andere zorgen voor beter bewaakte buitengrenzen, betere screening en snellere procedures. Daarmee zetten we een belangrijke stap richting een strenger asielbeleid. Dat is waar het mij om gaat”.

Europees asiel- en migratiepact

De asiel- en opvangsystemen van Nederland en vele andere EU-lidstaten staan al geruime tijd onder druk. Daarom zijn strengere maatregelen nodig binnen Nederland én daarbuiten. Het migratiepact waar 4 jaar over onderhandeld is en op 14 mei 2024 officieel is aangenomen, gaat daarbij helpen.

In het migratiepact zijn 9 verordeningen en 1 richtlijn opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de instroom van asielzoekers naar Nederland en andere Europese lidstaten wordt beperkt en de lasten tussen EU lidstaten beter worden verdeeld. De nieuwe regels worden per 12 juni 2026 van toepassing.

Inhoud migratiepact

De kern van het migratiepact is het versterken van de Europese buitengrenzen door de invoering van een screening van vreemdelingen en een versnelde grensprocedure voor asielzoekers die afkomstig zijn uit landen met weinig perspectief op verblijf. Solidariteit met lidstaten onder migratiedruk maakt ook onderdeel uit van het migratiepact.

Implementatie

In het Nationaal Implementatieplan Europees Asiel- en Migratiepact staan de stappen die Nederland gaat zetten om klaar te zijn voor de uitvoering vanaf 12 juni 2026. De betrokken ketenpartners werken, samen met het ministerie van Asiel- en Migratie hard aan de implementatie om tijdig alle EU-wetgeving tot uitvoering te brengen.

Voor de komende tijd betekent dit dat er onder andere gewerkt zal worden aan het vernieuwen van de asielprocedure, het betrekken van alle organisaties bij de veranderingen die voortkomen uit het migratiepact, en het aanpassen van het opvanglandschap, zodat er per 12 juni 2026 voldoende passende locaties zijn voor de verschillende doelgroepen.