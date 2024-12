Winnaar Mensenrechtentulp 2024: Community Peacemaker Teams

De Mensenrechtentulp is dit jaar toegekend aan Community Peacemaker Teams in de Koerdische Autonome Regio in Irak. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken reikte de prijs op 12 december uit in het Vredespaleis.

De Mensenrechtentulp

De Mensenrechtentulp wordt jaarlijks uitgereikt door het ministerie van Buitenlandse Zaken om mensenrechtenverdedigers te steunen in het werk dat ze doen: het belichten, beschermen en verbeteren van mensenrechten in de wereld. De winnaar van de Mensenrechtentulp ontvangt een tulpvormig bronzen beeld en een geldbedrag van € 100.000, waarmee de winnaar het mensenrechtenwerk kan voortzetten en eventueel verder kan uitbouwen.

Het werk van Community Peacemaker Teams in de Koerdische Autonome Regio in Irak

Community Peacemaker Teams – Iraqi Kurdistan (CPT-IK) ondersteunt mensen in conflictgebieden en werkt samen met lokale gemeenschappen die getroffen worden door geweld, onrecht of onderdrukking. De mensenrechtenorganisatie spreekt zich uit over militaire acties in de Koerdische Autonome Regio en zet zich in voor geweldloze manieren om conflicten op te lossen en aan vrede te bouwen. De basis voor het werk van CPT-IK is betrouwbare data. Dat is volgens de organisatie de basis voor een eerlijke dialoog over gevoelige onderwerpen.

Hoewel CPT-IK uit een team van drie personen bestaat, zijn ze in staat geweest een grote hoeveelheid mensenrechtenschendingen te documenteren en te verifiëren – ook dankzij een groot netwerk van betrouwbare partners.

Kamaran Othman (CPT): “Hoe verzamel je zoveel informatie met slechts 3 mensen? Het antwoord is simpel: ‘We drinken heel veel thee met mensen.’ Dit helpt ons om informatie te verzamelen, de stemmen van mensen die niet gehoord worden te laten klinken, en steun te krijgen voor ons werk.”

Community Peacemaker Teams maakt zich sterk voor getroffenen van militair geweld in de Koerdische Autonome Regio. Door ontheemde families te ondersteunen, schade door militaire aanvallen te rapporteren en zich in te zetten voor compensatie en bescherming van burgerslachtoffers. Ook ondersteunt CPT-IK journalisten en activisten die zich op geweldloze manieren inzetten voor een beter bestaan.

Met het prijzengeld kan de mensenrechtenorganisatie zijn inzet voor vrede, veiligheid en gerechtigheid in de Koerdische Autonome Regio in Irak verder uitbreiden.

Kamaran Othman (CPT): “Deze prijs is niet alleen bedoeld om het werk van Community Peacemaker Teams – Iraqi Kurdistan te erkennen, maar ook om de mensen die, ondanks het lijden onder buitengewone en pijnlijke omstandigheden, zich op geweldloze wijze blijven verzetten in hun thuis: Iraaks-Koerdistan.”

Andere genomineerden

Dit jaar waren vier andere kandidaten genomineerd voor de Mensenrechtentulp: Wilker Dias (mensenrechtenverdediger in Mozambique), Stella Maris Martínez (openbaar aanklager in Argentinië), Vasile Micleusanu (LHBTIQ+-mensenrechtenverdediger uit Moldavië) en Blert Morina (activist voor LHBTIQ+-personen in Kosovo).