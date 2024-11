Mensenrechtentulp 2024: de vijf genomineerden Ministeries

Vijf kandidaten zijn er genomineerd voor de Mensenrechtentulp 2024. Het ministerie van Buitenlandse Zaken reikt jaarlijks deze prijs uit aan mensenrechtenverdedigers, om hen te steunen in het werk dat ze doen. Minister Veldkamp maakt dit jaar de winnaar bekend op 12 december.

Vergroot afbeelding Wilker Dias Wilker Dias is een toegewijde mensenrechtenverdediger wiens innovatieve werk de verkiezingsintegriteit in Mozambique aanzienlijk heeft verbeterd. Als oprichter van het Democratic Monitoring Platform (DECIDE) in Beira zette hij zich in voor transparantie tijdens de lokale verkiezingen van 2023. DECIDE bracht niet alleen misstanden bij verkiezingen aan het licht, maar vestigde ook de aandacht op urgente mensenrechtenschendingen, zorgde voor tijdige verslaglegging en stimuleerde een door jongeren geleide beweging voor politieke participatie in Mozambique.

Vergroot afbeelding Stella Maris Martínez Al meer dan 18 jaar, onder verschillende regeringen, is Stella Maris Martínez de openbaar aanklager van Argentinië. Ze staat bekend om haar inzet voor toegang tot de rechter en de verdediging van mensenrechten, met name gericht op historisch achtergestelde groepen. Onder haar leiding zijn er belangrijke resultaten geboekt bij het integreren van gendernormen en vrouwenrechten binnen het Argentijnse Openbaar Ministerie en het Argentijnse rechtssysteem in het algemeen.

Vergroot afbeelding Vasile Micleusanu Vasile Micleusanu is een LHBTIQ+ mensenrechtenverdediger van Roma-etniciteit, die het eerste mediaplatform voor de LHBTIQ+ gemeenschap in Moldavië lanceerde. Zijn werk is gewijd aan het tegengaan van desinformatie, het bestrijden van discriminatie en het promoten van nieuwe verhalen vanuit een LHBTIQ+ perspectief. In minder dan twee jaar heeft zijn platform bangbang.md ongeveer 80.000 unieke gebruikers verzameld en is het een actieve stem geworden van en voor de gemeenschap in Moldavië en Roemenië.

Vergroot afbeelding Community Peacemaker Teams Community Peacemaker Teams (CPT) is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor vrijheid van meningsuiting, vredesopbouw en geweldloze methoden voor conflictresolutie in de Koerdische Autonome Regio in Irak. De basis voor het werk van CPT is betrouwbare data, wat zij zien als de basis voor een eerlijke dialoog over gevoelige thema’s. Onderwerpen waar CPT zich over uitspreekt zijn onder meer de bescherming van journalisten, documentatie van burgerslachtoffers van militaire operaties, en gerechtigheid voor mensenrechtenschendingen.