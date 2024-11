Wat is een civiel expert? Buitenlandse Zaken in begrijpelijke taal Ministeries

Nederland zet over de hele wereld civiel experts in. Om bij te dragen aan internationale missies. Wat doen civiel experts precies? En wat maakt hun werk zo belangrijk?

Wat zijn civiel experts?

Civiel experts zijn deskundigen die normaal niet werken voor de overheid of het leger (civiel). Maar vanwege hun kennis en ervaring (experts) worden ze opgeroepen voor internationale missies. Bijvoorbeeld om bij te dragen aan vrede, veiligheid of herstel in landen die zijn getroffen door oorlog of rampen. Civiel experts zijn daarvoor tijdelijk in dienst van de Rijksoverheid. Meestal voor 12 maanden – maar langer is mogelijk.

Hoe ziet het werk van een civiel expert eruit?

Civiel experts werken vaak in landen met grote problemen (fragiele staten). Daar gebruiken ze hun kennis en ervaring om de situatie in zo’n land te verbeteren. Daarvoor werken civiel experts nauw samen met militairen, internationale organisaties en de lokale overheid. Het werk van een civiel expert kan allerlei vormen aannemen. Een paar voorbeelden:

een ingenieur die helpt bij het repareren van verwoeste elektriciteitsnetwerken in Oekraïne;

een adviseur die personeel in Mali opleidt voor betere grensbewaking;

een jurist die in Kosovo helpt met het opleiden van nieuwe rechters.

Civiele missies worden vaak met andere landen georganiseerd, vanuit de Europese Unie (EU), Verenigde Naties (VN), NAVO of OVSE.

Wat maakt het werk van civiel experts belangrijk?

Civiel experts helpen landen opnieuw op te bouwen, na een conflict of een ramp. Of ze zetten zich in om een land beter of veiliger te maken. Bijvoorbeeld door te helpen bij het maken van eerlijke wetten en regels. Of door te zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot schoon drinkwater of elektriciteit.

Dat is ook goed voor Nederland. Door andere landen te helpen, komen er ook minder problemen onze kant op. Want problemen ontstaan vaak op plekken in de wereld waar het slecht gaat. Denk aan ziektes, terrorisme of mensen die hun land uitvluchten. Door andere landen te helpen, wil Nederland voorkomen dat zulke problemen ontstaan.

Bekijk de video: Het werk van civiel experts

Download deze video MP4-video Uitgeschreven tekst WERKEN ALS CIVIEL EXPERT?

Op dit thema vrouwen, vrede, veiligheid...heb ik gewerkt in Nederland.

Met allemaal internationale organisaties en met de ministeries Na vier à vijf jaar had ik echt de behoefte om zelf naar conflictgebieden te gaan.

Om te kijken hoe dat nu echt is. In dat soort gebieden te werken. Met al die verschillende actoren.

Met de VN, met de EU. Het is ontzettend leuke mogelijkheid die Buitenlandse Zaken jou aanbiedt. Om uitgezonden te worden. Of bij een VN missie, een OVSE missie...Dat is een heel interessant mechanisme om binnen te komen bij een internationale organisaties. Ik heb net mijn eerste zes weken missie in Irak er op zitten.

Uiteindelijk zal ik twaalf maanden in Irak doorbrengen.

Mijn functie is: Security Sector Reform Adviseur.

Dat houdt in dat wij de Irakezen helpen om het Iraakse Ministerie van Defensie effectiever te maken Door middel van aanbieden van advies, faciliteren van processen.

Er voor zorgen dat er trainingen komen.

Ik ben zojuist teruggekomen van mijn missie uit Kosovo

Dat is tot nu toe de eerste missie die ik heb gedaan.

En dat is een zogenaamde ‘rule of law’ missie

Waarbij vooral wordt gekeken naar het vestigen en stabiliseren van een rechtstaat in Kosovo. Dit is een hele andere manier van werken.

Het is eigenlijk een soort van antropologisch onderzoek wat we nu nog doen.

Waar liggen nou eigenlijk de problemen… Het is veel praten.

En zorgen dat je een vertrouwensband opbouwt.

Zodat je werkelijk tot de kern van het probleem kan komen

Dat gaat op hun manier, want het is ook hun land.

Dat is een van de leukere dingen om te kijken, hoe we nou vanuit ons perspectief...

Proberen hulp aan te bieden en wel op zo een manier dat het van hun is.

De meeste zaken die ik in Kosovo heb gedaan waren oorlogsmisdaden

Alle verklaringen van de getuigen die soms heel emotioneel waren in de zittingszaal...

Dat is buitengewoon indringend. Tegelijkertijd sterkt het je ook in je opvatting: het is heel goed dat ik hier ben.

Op die manier kun je een bijdrage leveren aan het vestigen van een rechtstaat

Ik heb daar gewerkt als Women Protection Advisor.

Dat houdt zich bezig met de bestrijding en de preventie van seksueel geweld in conflictgebieden.

Sommige van de verhalen die je hoort van slachtoffers van verkrachting zijn echt misselijkmakend. 'Daar gaat je bloed van koken'. Dat wil je stoppen. Daarom is het ook heel belangrijk denk ik dat ik daar in heb kunnen bijdragen.

Aan de ene kant dacht ik… is dit het waard?

Om je bloot te stellen aan dergelijk gevaar.

Aan de andere kant, je moet het ook een beetje kunnen relativeren.

Je zit op een basis. Als je er af gaat wordt je begeleid door militairen.

Er zijn dag en nacht mensen bezig om te kijken hoe veilig het is.

Om toch een steentje bij te dragen aan het Irakeze systeem.

Is voor mij belangrijker dan dat er misschien ooit een mortier valt op de plek waar jij bent.

Als je een ervaring wil die je je hele leven bij blijft, dan kan ik je zeker aanraden... Om je in te schrijven bij de civiele missie pool om uitgezonden te worden.

De civiele missiepool: Hoe word je civiel expert?

Civiel experts worden geselecteerd door de Nederlandse overheid. Om civiel expert te worden, moet je in ieder geval een hbo- of universitaire opleiding hebben afgerond en werkervaring hebben in een internationale organisatie of omgeving. Als je solliciteert, kun je worden toegelaten tot de ‘civiele missiepool’. Vanuit deze pool worden kandidaten opgeroepen voor missies. Een civiel expert die werkt voor de Rijksoverheid krijgt een arbeidsovereenkomst met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wat is de Herinneringsmedaille Internationale Missies?

Elk jaar ontvangen civiel experts, maar ook leden van de Koninklijke Marechaussee en medewerkers van de politie die actief waren in het buitenland een onderscheiding: de Herinneringsmedaille Internationale Missies. Voor het belangrijke werk dat zij hebben gedaan.

Verhalen van civiel experts

