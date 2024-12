Benoemingen College voor de Rechten van de Mens

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming) ingestemd met de voordracht voor de benoeming van vier nieuwe plaatsvervangende leden bij het College voor de Rechten van de Mens. Het gaat om de heer mr. M. (Marinus) Flipse, de heer mr. G.J.W. (Gerrit Jan) Pulles, mevrouw mr. dr. B. (Bahija) Aarrass en de heer mr. dr. J. Ph. (Jan) Broekhuizen. De nieuwe plaatsvervangend leden van het College zijn benoemd voor een periode van zes jaar.

Naast de nieuwe benoemingen voor plaatsvervangend leden zijn de plaatsvervangend leden de heer mr. dr. P.R. (Peter) Rodrigues en mevrouw mr. A.C.J. (Adriana) van Dooijeweert herbenoemd voor één jaar.

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale en onafhankelijke instituut dat toezicht houdt op naleving van de mensenrechten in (Caribisch) Nederland. Dit doet het College door onderzoek, advies, educatie en voorlichting. Ook oordeelt het College in individuele gevallen of sprake is van discriminatie, conform de gelijkebehandelingswetgeving. Iedereen die zich gediscrimineerd voelt kan daarvan melding doen of een klacht indienen bij het College. Het College bestaat uit vaste Collegeleden en plaatsvervangende Collegeleden. Zij oordelen over ingediende discriminatieklachten.