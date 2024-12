Staatssecretaris Struycken versterkt toegang tot het recht

Staatssecretaris Struycken versterkt de toegang tot het recht door betere informatievoorziening en verbeteringen op het gebied van advies, ondersteuning en het verkrijgen van een beslissing van een neutrale instantie. Door betere toegang tot het recht kunnen mensen en bedrijven een passende en duurzame oplossing vinden voor een juridisch probleem of geschil. Voor de versterking van de toegang tot het recht stelt het kabinet vanaf 2027 structureel 35,6 miljoen euro beschikbaar. Voor 2025 en 2026 is eenmalig 3,4 en 2,1 miljoen euro extra beschikbaar. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.