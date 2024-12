Benoeming Raad van Bestuur Stichting Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ)

Minister Agema (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het bestuur van de Stichting Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) benoemd. Het IKZ vervult een belangrijke rol in de aanpak van zorgfraude, omdat zij betere gegevensdeling mogelijk maken. Het IKZ verzamelt signalen van fraude van verschillende instanties, vult die aan met informatie en verstrekt deze aan zorginkopers, toezichthouders en opsporingsdiensten. Zo wordt de informatiepositie van deze instanties versterkt en kunnen zij beter fraudeonderzoek doen. Daarnaast signaleert het IKZ relevante trends en ontwikkelingen voor de aanpak van zorgfraude.

Minister Agema: Het is een schande als er misbruik wordt gemaakt van publiek geld en patiënten daar de dupe van worden. Het is daarom belangrijk dat zorginkopers, toezichthouders en opsporingsdiensten alles op alles zetten om zorgfraude aan te pakken. De stichting speelt een sleutelrol in de aanpak van zorgfraude door betere gegevensdeling tussen deze betrokken partijen mogelijk te maken.

Leden Raad van Bestuur

Melanie van den Berg wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Als leidinggevende in de gezondheidszorg bij het Erasmus MC heeft zij onder andere het risicomanagement en regelgeving versterkt. Haar ervaring heeft ze opgedaan in verschillende sectoren, waaronder de financiële sector. Ze geeft ook diverse trainingen op het gebied van fraude.

Juliëtte van Doorn is bestuurslid van de stichting. Zij is als onafhankelijk adviseur gespecialiseerd op het gebied van integriteit- en gedragsrisicomanagement. Zij heeft een achtergrond in (het toezicht in) de zorg, media - en financiële sector.

Eugène van Mierlo is bestuurslid van de stichting. Van Mierlo is sinds 2018 wethouder bij de gemeente Almelo en regionaal portefeuillehouder voor de aanpak van zorgfraude in Twente. Met steun van het Rijk ontwikkelt Twente, binnen de landelijke Proeftuin Aanpak Zorgfraude, samen met de regio Hart van Brabant en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werkwijzen om zorgfraude het meest effectief aan te pakken.

Aanpak van zorgfraude

Het ministerie van VWS werkt nauw samen met partijen om de fraude in de zorg aan te pakken. Er is een groot pakket aan beleid en maatregelen. Eén van de maatregelen betreft het oplossen van knelpunten in de gegevensdeling met de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz). Deze wet gaat op 1 januari 2025 in. Deze wet verbetert, met de komst van de Stichting IKZ, de gegevensuitwisseling tussen de diverse partijen. Daarnaast maakt deze wet het mogelijk dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten elkaar kunnen waarschuwen voor fraudeurs in de zorg door deze in het Waarschuwingsregister te registreren. Hierdoor kunnen zij fraude beter tegengaan en zorginkoop beter controleren.