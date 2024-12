Aan de slag met integriteit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Het rapport ‘Ambtelijk-bestuurlijke integriteit in Caribisch Nederland’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) geeft een actueel beeld van de kwetsbaarheden in integriteit van bestuurders en ambtenaren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Uit het rapport blijkt dat oneigenlijk gebruik van bevoegdheden vermoedelijk veel voor komt. Dit leidt over het algemeen niet altijd tot strafbare feiten zoals fraude en corruptie.

Toch vinden het kabinet en de eilandsbesturen de uitkomsten van het rapport zorgelijk en zien zij de noodzaak voor een gezamenlijke aanpak met stevige maatregelen. In die aanpak zijn de eilandbesturen verantwoordelijk voor het eigen integriteitsbeleid, is de staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de bestuurlijke en wettelijke randvoorwaarden en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) voor alles dat het strafrecht raakt.

Zsolt Szabó: “Integriteit van politieke gezagdragers en ambtenaren is essentieel onderdeel van goed bestuur en een randvoorwaarde voor economische groei en de zelfredzaamheid van de eilanden.”

David van Weel: “Inwoners en ondernemers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid transparant en rechtvaardig is en zich inzet voor het algemeen belang.”

In de beleidsreactie op het rapport dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, kondigen Zsolt Szabó, staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijksrelaties, en David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid maatregelen en een gezamenlijke aanpak met de eilandbesturen aan. Deze aanpak is gebaseerd op aanbevelingen uit het rapport: versteviging van het juridisch kader en procedures, voorbeeldgedrag aan de top, versteviging van het interbestuurlijk toezicht en het zorgen voor maatschappelijke randvoorwaarden en monitoring van integriteit.