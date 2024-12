Convenant zorgt voor veiliger gebruik van zware duurzame voertuigen, zoals e-bestelauto’s

Bestuurders van voertuigen met een duurzame aandrijving gaan in de toekomst een verkeersveiligheidscursus volgen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het registreren van hun arbeidstijden, om te voorkomen dat zij te lang achter het stuur zitten.

Hiermee wordt een volgende stap gezet om wettelijk te regelen dat bestuurders van duurzame voertuigen boven de 3500 kilogram worden vrijgesteld van het vrachtautorijbewijs én dat bestuurders van elektrische voertuigen boven de 3500 kilogram worden vrijgesteld van de tachograaf. De overeenkomst werd woensdag 18 december 2024 gesloten middels het ondertekenen van het ’Convenant verkeersveiligheidswaarborgen’. Ondertekenaars waren minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), ANWB, Bouwend Nederland, BOVAG, evofenedex, FAM Opleiders, RAI Vereniging, Techniek Nederland, Transport & Logistiek Nederland en Verkeersveiligheid Groep Nederland.

Minister Madlener: “Dit convenant is goed voor de verkeersveiligheid en voor de duurzaamheid van het vervoer over de weg. En het helpt de sector ook. Je ziet dat zij graag op pad gaan met duurzaam aangedreven vervoer. Daardoor zijn hun bedrijfsvoertuigen zwaarder dan momenteel wordt toegestaan voor een B-rijbewijs. Vanaf 1 juli 2025 willen we wettelijk vastleggen dat voor bestuurders van deze voertuigen dezelfde regels gelden als voor bestuurders van dieselbestelauto’s. Daar komen bepaalde verkeersveiligheidsvraagstukken bij kijken, dit convenant moet die veiligheid waarborgen.”

Verkeersveiligheidscursus

Voor het besturen van voertuigen die inclusief hun lading zwaarder mogen zijn dan 3500 kilogram is een vrachtautorijbewijs (C of C1) vereist. IenW werkt aan wetgeving om het per 1 juli 2025 mogelijk te maken dat duurzame voertuigen tot en met 4250 kilogram kunnen worden bestuurd met een ‘gewoon’ autorijbewijs (B). Elektrische voertuigen zijn door het accugewicht zwaarder dan fossiele voertuigen van vergelijkbare omvang.

Het is wel belangrijk dat deze bestuurders bekend zijn met risico’s van een zwaarder voertuig (zoals een langere remweg) en met de vrachtwagen-verkeersregels. Daarom zijn vandaag afspraken gemaakt over een verkeersveiligheidscursus. De cursus bestaat uit theorie- en praktijkonderwijs, en leert deelnemers hoe ze vóór en tijdens het rijden veilig kunnen omgaan met hun zwaardere voertuig. In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over wie de cursus moet volgen en wie er in het aanbod moet voorzien.

Tachograafvrijstelling

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over wat de sector gaat doen wanneer de tachograafvrijstelling gaat gelden. Deze vrijstelling zal gelden voor elektrische bedrijfsvoertuigen met een toegestane maximummassa van 3501 tot en met 4250 kilogram, binnen een straal van 100 kilometer van het vestigingsadres.

Omdat het belangrijk is dat bestuurders op de weg voldoende rust nemen, wordt in het convenant afgesproken dat de arbeidstijden digitaal, niet-fraudegevoelig en tijdens de rit controleerbaar worden bijhouden in het voertuig. De werking van deze tachograafvrijstelling zal na 1 jaar geëvalueerd worden. Wanneer deze vrijstelling negatieve effecten heeft op de verkeersveiligheid en/of de arbeidsomstandigheden van de bestuurders kan dit leiden tot het beëindigen van de tachograafvrijstelling.

Gedoogsituatie

Op dit moment geldt een gedoogsituatie, die al zorgt dat de huidige groep bestuurders hun elektrische bedrijfsvoertuigen met een gewicht tussen de 3500 en 4250 kilogram mogen besturen met een B-rijbewijs én die ze vrijstelt van het gebruik van de tachograaf.

Deze gedoogsituatie blijft van kracht tot 1 juli 2025. Het convenant treedt op 1 januari 2025 in werking voor bestuurders van deze voertuigen. Beoogd wordt om de vrijstelling per 1 juli 2025 wettelijk te regelen. Ook dan blijft het convenant onverminderd van kracht.