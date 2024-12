Nieuwe ambtseed voor rijksambtenaren: mens en maatschappij centraal

Vanaf 1 januari leggen ambtenaren die in dienst komen bij de rijksoverheid een nieuwe versie van de ambtseed af. Deze geeft beter aan waar ambtenaren voor staan en hoe zij willen werken; op basis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en respect. Ook maakt de nieuwe tekst van de eed duidelijker dat ambtenaren werken in het algemeen belang voor onze samenleving.

Minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “De meeste ambtenaren werken niet zomaar bij de overheid. Zij kiezen bewust voor de publieke taak, omdat ze iets willen bijdragen aan de samenleving. Daar horen ook waarden bij. Zo moet iedereen erop kunnen vertrouwen dat zij door ambtenaren met respect en op basis van gelijkwaardigheid rechtvaardig worden behandeld. Ieder mens telt en er wordt integer met informatie omgegaan. Gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid zijn basisprincipes van onze democratische rechtsstaat. Belangrijk dat iedere ambtenaar dat nu in heldere taal verklaart door het afleggen van de vernieuwde ambtseed bij de start van zijn of haar carrière bij de overheid.”



Aanleiding voor de nieuwe tekst is de wens van de Tweede Kamer (motie Ellian) om de zinsnede ‘trouw aan de publieke taak’ toe te voegen aan de eed of belofte. Daarop is gekeken naar meer mogelijkheden om in de tekst aandacht te geven aan de uitgangspunten waarmee ambtenaren hun werk doen. Ook is het moment aangegrepen om de tekst toegankelijker te maken.

Belangrijkste wijzigingen

De nieuwe ambtseed is allereerst begrijpelijker. Daardoor is voor iedereen duidelijk wat de ambtenaar zweert of belooft. De vorige eed werd vaak als verouderd en moeilijk te begrijpen ervaren. Daarnaast legt de nieuwe eed meer nadruk op het algemeen belang en de samenleving en het effect van hun handelen op mensen.



Het besluit om de eed te wijzigen is al in 2023 genomen, maar moest nog bij algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd. Dat is nu gebeurd, waardoor de nieuwe eed vanaf 1 januari wordt afgelegd door alle ambtenaren die nieuw in dienst komen bij de rijksoverheid.