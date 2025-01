Start internetconsultatie isolatie-aanpak Groningen en Noord-Drenthe

Vandaag is de subsidieregeling voor de woningisolatie in Groningen en Noord-Drenthe in internetconsultatie gegaan. Deze isolatie-aanpak is één van de 50 maatregelen van Nij Begun, een breed pakket voor een generatielange investering in het herstel van Groningen en Noord-Drenthe. Het kabinet heeft hiervoor in totaal € 1,65 miljard beschikbaar gesteld van 2025 tot en met 2035. Woningeigenaren kunnen met deze regeling tot 50% of 100% subsidie aanvragen voor isolatie inclusief de landelijke subsidies. Op deze manier kunnen bewoners de energierekening verlagen. De regio zet met deze isolatie-aanpak een belangrijke, eerste stap naar een duurzame toekomst zonder aardgas.

Uitgangspunten isolatie-aanpak

De voorgestelde subsidieregeling (maatregel 29) is bedoeld om alle woningen te isoleren tot de isolatiestandaard in de provincie Groningen en de Noord-Drentse gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze. Hiermee krijgen de woningen het isolatieniveau dat nodig is om over te kunnen gaan op een duurzame verwarming zoals een warmtepomp of warmtenet. De subsidieregeling is uitgewerkt met de betrokken gemeenten, woningbouwcorporaties, provincie en het Rijk. Het is tussentijds getoetst bij bewonersvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties en partijen met expertise op onderdelen van de subsidie en de uitvoering.

Woningeigenaren in het versterkingsgebied, en degenen met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum, kunnen 100% subsidie ontvangen. Dit geldt ook voor huizen die niet onder de versterkingsoperatie vallen, maar in een wijk of buurt staan waar meer dan 30% van de huizen wel binnen de versterkingsoperatie vallen. Ook krijgen zij € 1.000 extra als tegemoetkoming voor de afwerkingskosten. De woningeigenaren in de rest van het gebied en (particuliere) verhuurders met meer dan één verhuurwoning, kunnen 50% subsidie ontvangen. Het vervangen van kozijnen, vloeren, daken en gevels valt niet onder de regeling, omdat deze niet nodig zijn voor het behalen van de isolatiestandaard. Wel komen kosten voor bio based isolatiematerialen en natuurvriendelijk isoleren in aanmerking voor subsidie.

De subsidiebijdrage van 50% is ook beschikbaar voor verhuurders voor isolatie- en ventilatiemaatregelen ter verbetering van huurwoningen. Met de woningcorporaties is afgesproken dat zij geen huurverhogingen gaan doorvoeren op basis van de genomen maatregelen.

Woningplan en ontzorging

Om te helpen bepalen welke maatregelen nodig zijn voor de isolatiestandaard, komt een pool van energiecoaches en -adviseurs beschikbaar. Zij stellen kosteloos een woningplan op met advies over de benodigde isolatie- en ventilatiewerkzaamheden. Woningeigenaren kunnen er in bepaalde gevallen voor kiezen om zelf deze maatregelen uit te voeren, zonder woningplan.

Daarnaast is een bredere ontzorgings- en opschalingsaanpak in ontwikkeling om iedereen die dat wil te helpen. Via deze aanpak krijgen woningeigenaren stap voor stap ondersteuning bij het hele traject: vanaf het opstellen van een woningplan, het aanvragen van de subsidie tot het (laten) uitvoeren van de maatregel(en). Gemeenten, marktpartijen en de provincie zoeken hierbij naar manieren om de markt op te schalen bij bouwbedrijven om voldoende capaciteit beschikbaar te krijgen.

Planning ingang subsidieregeling

Het streven is dat woningeigenaren, verhuurders en VvE’s rond de zomer 2025 een subsidiebijdrage aanvragen voor de investeringen, die eerder zijn gedaan en waarvoor al kosten zijn gemaakt. Dit gaat om de terugwerkende-kracht-regeling voor isolatie- en ventilatiemaatregelen, die genomen zijn van 25 april 2023 tot de regeling in werking treedt.

Een gefaseerde aanpak

Er is gekozen voor een gefaseerde openstelling van de subsidie in het eerste jaar na openstelling van het subsidieloket. Hiermee wordt voldoende uitvoeringscapaciteit gegarandeerd zonder dat dit ten koste gaat van het tempo van schadeherstel of versterking. De subsidie komt beschikbaar in twaalf fases, waarbij steeds een deel van de woningen aan de beurt komt. Na dat eerste jaar is het loket voor iedereen open tot 2035. Samen met alle gemeenten is de volgorde van de fasering bepaald.

Achtergrondinformatie internetconsultatie

De internetconsultatie is gestart op 8 januari 2025 en loopt tot en met 27 januari 2025. Geïnteresseerden kunnen de regeling bekijken via internetconsultatie.nl en hier hun reactie aangeven. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties zorgvuldig beoordeeld. In een algemeen verslag aan de Tweede Kamer koppelt het Rijk terug hoe de reacties zijn afgewogen en verwerkt in de subsidieregeling. Het voornemen is om de gewijzigde wetgeving en dit verslag in maart aan de Tweede Kamer voor te leggen. Informatie over de isolatieaanpak staat op www.nijbegun.nl/isolatieaanpak en rijksoverheid.nl. Deze website wordt regelmatig bijgewerkt met informatie over de voortgang.

