Kabinetsreactie ‘Grip op informatie’

Het kabinet heeft een reactie op het rapport ‘Grip op informatie’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport gaat over knelpunten in de informatievoorziening tussen Kamer en kabinet. Het kabinet gaat aan de slag met de aanbevelingen, en zal hierover met de Kamer in gesprek blijven.

Het rapport ‘Grip op informatie’ is opgesteld door de werkgroep informatieafspraken van de Tweede Kamer. Door onderzoek en gesprekken, onder meer met rijksambtenaren en kabinetsleden, heeft de werkgroep knelpunten geïdentificeerd en verkend hoe de informatie-uitwisseling tussen Kamer en kabinet verbeterd kan worden. Het rapport gaat onder meer in op het tijdig verstrekken van informatie, de tijdige beantwoording van Kamervragen, meer direct contact tussen ambtenaren en Kamerleden, werkafspraken rond het mondelinge vragenuur en de actieve openbaarmaking van beslisnota’s. Aanbevelingen zijn zowel gericht aan de Tweede Kamer als het kabinet.

Samenspel kabinet en parlement

Het rapport draagt volgens het kabinet bij aan het gemeenschappelijke doel van een sterke democratische rechtsstaat, met aan de basis een kwalitatief goede democratische besluitvorming. Adequate informatievoorziening is hierbij noodzakelijk. Het is van belang om als kabinet en Kamers samen op te trekken in het maken van afspraken die bijdragen aan een beter en effectiever samenspel in de praktijk. Het kabinet gaat hierover graag verder in gesprek met de Kamer, te beginnen op donderdag 23 januari tijdens het commissiedebat Informatie- en werkafspraken.