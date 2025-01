Gewijzigd wetsvoorstel Wet veiligheidsonderzoeken naar de Tweede Kamer

Minister Uitermark (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) en minister Brekelmans (Defensie) hebben vandaag het gewijzigde wetsvoorstel van de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet is aangepast om meer flexibiliteit te bieden aan sectoren waar medewerkers die een vertrouwensfunctie bekleden veelvuldig van werkgever wisselen.

De belangrijkste verandering is de invoering van een locatiegebonden verklaring van geen bezwaar (vgb). Deze vgb blijft geldig bij een overstap naar een nieuwe functie op dezelfde aangewezen locatie. Denk aan iemand die werkt in de luchtvaartsector en van werkgever wisselt. In dat geval zijn er minder administratieve lasten en minder kosten voor de betrokken organisaties. Voor de werknemer betekent dit een vlottere overstap.

Actueel inzicht in vertrouwensfuncties

Met de wijziging van de Wvo komt er een register dat inzicht geeft personen die een vertrouwensfunctie bekleden. Werkgevers krijgen namelijk de plicht bij de Unit Veiligheidsonderzoeken van de AIVD en MIVD (UVO) te melden wanneer iemand een vertrouwensfunctie gaat vervullen en wanneer diegene de betreffende functie niet meer uitvoert. Zo heeft de UVO een actueel overzicht van alle actieve vertrouwensfunctionarissen.

Tot slot wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om enkele wijzigingen op te nemen die de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de Wvo in de praktijk verbeteren.