Exportwaarde Nederlandse landbouw opnieuw toegenomen

Nederland exporteerde in 2024 ter waarde van 128,9 miljard euro aan landbouwgoederen. Dat is bijna 5 procent meer ten opzichte van het jaar ervoor. Het volume is licht toegenomen, maar de stijging is met name het gevolg van prijsontwikkelingen. Zuivel en eieren, sierteeltproducten en vlees blijven de populairste exportproducten. De Nederlandse landbouwimport werd in 2024 geraamd op 86,1 miljard euro, een stijging van 3,2% ten opzichte van 2023. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Wageningen Social & Economic Research (WSER) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

“De Nederlandse agrofood-sector is een innovatieve topsector van wereldformaat. Het is hoog tijd dat we onze trots op deze belangrijke sector weer met volle overtuiging uitdragen. Het is van cruciaal belang om onze sterke internationale positie te behouden, zeker in tijden van geopolitieke uitdagingen.” Femke Marije Wiersma, minister LVVN

“We zijn trots op boeren, tuinders en vissers die elke dag hard werken om Nederland en de wereld van voedsel te voorzien. Voedselzekerheid is namelijk niet vanzelfsprekend. Met onze Nederlandse kennis en expertise leveren we een onmisbare bijdrage aan voedselzekerheid wereldwijd.” Jean Rummenie, staatssecretaris ministerie LVVN

Europa belangrijkste handelspartner

De Europese Unie is verreweg de grootste exportmarkt voor Nederland, met een aandeel van 72,2% in 2024. In 2023 was dat nog 71,1%. De meeste landbouwexport gaat in 2024, net als in voorgaande jaren, naar onze buurlanden. Van de geraamde totale export gaat een kwart (25%) naar Duitsland. Op de tweede plek staat België met 12%.

Twee derde van de export zijn producten van Nederlandse makelij en hiermee wordt bijna 90% van de verdiensten aan de export behaald.

Zuivel en eieren (12,3 miljard euro), sierteeltproducten (11,9 miljard euro), vlees (10,7 miljard euro), cacao en bereidingen (9,9 miljard euro) en aardappelen en groenten (8,9 miljard euro) zijn bij de export de belangrijkste goederengroepen. De top vijf is in 2024 goed voor bijna 42% van de totale exportwaarde.

Het rapport benadrukt wederom dat de Nederlandse agrofood-sector een belangrijke sector is op internationaal niveau, gekenmerkt door innovatief ondernemerschap, kennis en expertise en een unieke logistieke positie.