Koning en minister-president ontvangen vicepremier China

Zijne Majesteit de Koning ontvangt woensdagavond 22 januari de vicepremier van de Volksrepubliek China, de heer Ding Xuexiang, in audiëntie op Paleis Huis ten Bosch.

Donderdag 23 januari ontvangt minister-president Schoof vicepremier Ding Xuexiang voor een werkdiner op het Catshuis. Bij de ontvangst is ook minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken aanwezig. Tijdens de ontmoeting spreken zij onder meer over geopolitieke ontwikkelingen, waaronder de oorlog in Oekraïne, en samenwerking op dossiers als klimaat, handel en gezondheid.

Eerder die dag ontvangt minister Hermans van Klimaat en Groene Groei vicepremier Ding Xuexiang. Zij spreken over internationaal klimaat- en energiebeleid.

Minister Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp spreekt daarnaast met viceminister Wang Shouwen van Handel over de bilaterale handelsrelatie. Viceminister Wang maakt ook onderdeel uit van de Chinese delegatie.