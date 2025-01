Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal Buitenlandse Zaken

Mr. H. (Hans) Docter wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in per medio augustus 2025.

Hans Docter is sinds juli 2024 Co-CEO ad interim bij Invest International. Eerder vervulde hij voor het ministerie van Buitenlandse Zaken diverse functies. Hij was onder andere directeur Duurzame Economische Ontwikkeling en ambassadeur in Israël en in Ghana. Hans Docter studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.