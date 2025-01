Maatregelen MKZ afgeschaald na negatieve testuitslagen

Uit testuitslagen blijkt dat er geen dieren in Nederland zijn gevonden met MKZ. Daarom heeft minister Femke Marije Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten om de ingestelde maatregelen af te schalen. Het gaat hierbij om het afvoer- en bezoekersverbod voor vleeskalverbedrijven. Nog een beperkt aantal van 3754 monsters wordt voor de zekerheid hertest. De betreffende bedrijven worden nog individueel door de NVWA geblokkeerd. Zodra deze testuitslagen bekend en gunstig zijn, wordt de blokkade ook voor deze bedrijven opgeheven. De verwachting is dat begin volgende week alle uitslagen bekend zijn.

Minister Wiersma: “De afgelopen weken zijn voor de sector – en ook voor mij - erg spannend geweest. Ik hoop van harte dat we volgende week de situatie definitief onder controle hebben en we kunnen concluderen dat we een zeer uitgebreide praktijkoefening hebben gehad, die alle betrokkenen op scherp heeft gezet ten aanzien van MKZ. De afgelopen weken tonen nogmaals aan dat het belangrijk is om goed voorbereid te zijn ten aanzien van dierziekten. Ik wil mijn grote dank uitspreken aan alle betrokkenen voor hun enorme inzet”.

Testuitslagen

De NVWA sinds 1 december in totaal 3754 dieren onderzocht en bemonsterd, die waren aangevoerd uit Brandenburg, de Duitse regio waar het MKZ-virus op een bedrijf is vastgesteld. Geen van deze dieren had verschijnselen passend bij MKZ. Van al deze dieren is inmiddels een testuitslag bekend.

Een aantal monsters die met een ELISA-test zijn onderzocht op antilichamen tegen het MKZ-virus hebben een positieve uitslag. Gezien de grote hoeveelheid tests is dit conform verwachting. Soms komt het voor dat de ELISA-test een vals-positieve uitslag geeft. De monsters met een positieve ELISA-uitslag worden opnieuw onderzocht met een virusneutralisatietest. Daarmee volgt een definitief uitsluitsel. Het gaat in totaal om 29 monsters. De eerste 12 hertesten hiervan zijn al uitgevoerd en ook deze uitslagen waren allemaal negatief. De laatste 17 uitslagen zullen waarschijnlijk begin volgende week bekend zijn. Deze 17 monsters zijn afkomstig van 12 bedrijven. De betreffende houders verkeren natuurlijk in spanning over de uitslag. Zij worden door de NVWA geïnformeerd op het moment dat deze uitslagen bekend zijn.

Maatregelen afgeschaald

Er is geen reden meer om het ingestelde afvoer- en bezoekersverbod te handhaven voor alle vleeskalverbedrijven in Nederland. Het volstaat om beperkingen te handhaven voor de resterende 12 bedrijven die momenteel worden hertest. Daarom heft de minister van LVVN per vrijdag 24 januari het afvoer- en bezoekersverbod op. De bedrijven waarvan de hertest nog niet uitslagen bekend zijn, worden door de NVWA individueel geblokkeerd. Wanneer de testuitslagen bekend zijn en gunstig zijn, zal de blokkade van het betreffende bedrijf worden opgeheven. Naar verwachting zijn begin volgende week alle uitslagen bekend.

Situatie Duitsland

De ontwikkelingen in Duitsland houden we nauwgezet in de gaten. Er zijn gelukkig nog altijd geen nieuwe besmettingen gevonden. Duitsland heeft de algehele vervoersbeperkingen door de deelstaat Brandenburg niet meer verlengd nu is aangetoond dat er geen andere bedrijven met MKZ besmet zijn. De beperkings- en bewakingszones van 3 en 10 kilometer rondom het getroffen waterbuffelbedrijf blijven tot minimaal 11 februari van kracht, dit is volgens Europese diergezondheidsregelgeving.