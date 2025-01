Roelof Bisschop benoemd tot voorzitter werktafel visserij

Roelof Bisschop is door de staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Jean Rummenie benoemd tot voorzitter van de werktafel visserij. Bisschop zal samen met de verschillende partijen uit de visserijsector en vertegenwoordigers van NGO’s een uitvoeringsagenda opstellen voor de visie op voedsel uit zee en grote wateren.

Hiervoor wordt gestart met een centrale werktafel waarna drie thematische werktafels langs de lijnen van de visie op voedsel uit zee en grote wateren worden georganiseerd: voedsel, ondernemerschap en ruimte. Lid van de werktafels zijn de producentenorganisaties, de Visfederatie, de Pelagic Freezer Trawler Association (PFA), Stichting de Noordzee, het Noordzeeoverleg (NZO), de Vogelbescherming, netVISwerk, het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) en het Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA).

“Met de benoeming van Roelof Bisschop halen we iemand binnen met veel ervaring”, zegt staatssecretaris Rummenie. “Het is iemand wiens hart bij de visserijsector ligt en ik ben daarom ook verheugd dat hij begint als voorzitter van de werktafel visserij.”

Bisschop: “Er ligt een gedegen visie op voedsel uit zee en grote wateren. Het is waardevol dat daarmee erkend wordt dat de visserij en aquacultuur een bijdrage kunnen leveren aan een gezond voedselpakket. Het komt er nu op aan om die visie door te vertalen naar een werkprogramma dat duurzaam perspectief biedt.”

“Dat het doel van deze werktafel is om dat samen met alle betrokken partijen te doen, spreekt me zeer aan. Als voorzitter wil ik me daar graag voor inzetten”, zegt Bisschop. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we in goed overleg tot een mooie, realistische en breed gedragen uitvoeringsagenda kunnen komen.”