Internetconsultatie over nieuwe Kaderwet rijksinspecties

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gemaakt dat voor een betere onafhankelijkheid van inspecties moet zorgen; de Kaderwet rijksinspecties. Vanaf vandaag kan iedereen reageren op het voorstel via een internetconsultatie.

Rijksinspecties zijn de ogen en oren van politiek, beleid en uitvoering. De inspecties vallen onder verantwoordelijkheid van een ministerie. Zij moeten hun werk echter onafhankelijk kunnen doen. Om dat beter te waarborgen wordt gewerkt aan de nieuwe wet.

Verantwoordelijkheid én onafhankelijkheid

In de wet worden algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures vastgelegd. Denk aan de positie van de inspectie binnen het ministerie en bevoegdheden van de minister ten opzichte van de inspectie. Uiteindelijk gaat het om het juiste evenwicht tussen de verantwoordelijkheid die de minister heeft en de onafhankelijkheid van de rijksinspectie. Belangrijk voor onafhankelijkheid van rijksinspecties is dat zij de mogelijkheid krijgen hun rapporten en adviezen zonder tussenkomst van een ministerie openbaar te maken.

Internetconsultatie

Het kabinet brengt het wetsvoorstel nu in consultatie via internet. Daardoor kan iedereen meedenken. Deze consultatie staat twee maanden open, waarna suggesties en opmerkingen worden verwerkt. Daarna zal het wetsvoorstel via de ministerraad aan de Raad van State voor advies worden aangeboden.