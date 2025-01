Onderzoek uitbreiding militaire locaties vraagt meer tijd

De krijgsmacht heeft extra ruimte nodig om te groeien. Hiervoor onderzoekt Defensie meerdere locaties door heel Nederland. Een zorgvuldige afronding van het onderzoek vraagt echter meer tijd. Het Ontwerp Nationale Beleidsvisie Ruimte voor Defensie verschijnt daarom eind mei in plaats van in het eerder gecommuniceerde eerste kwartaal van dit jaar. Staatssecretaris Gijs Tuinman laat dat de Kamer vandaag weten.

Het beleidsstuk bevat de voorkeurlocaties die Defensie op het oog heeft. Daar is echter nog verdiepend onderzoek voor nodig. Dat komt door aanvullende vragen en opgehaalde informatie uit bestuurlijke overleggen en informatiebijeenkomsten in het land.

“Ik wil de zorgvuldigheid van het NPRD-proces blijven garanderen. Hier is helaas meer tijd voor nodig. Daarom kan ik niet anders dan de planning bijstellen en eind mei de voorlopige voorkeurslocaties bekendmaken. Ik begrijp dat mensen hiermee langer in onzekerheid blijven, maar dit is nodig voor een zorgvuldig proces”, aldus staatssecretaris Tuinman.