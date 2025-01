Nederlandse vertegenwoordigingen in Stockholm en Toronto winnen Ambassadeprijs 2025

De ondernemersverenigingen MKB-Nederland, VNO-NCW en evofenedex reikten vandaag voor de 21ste keer de Ambassadeprijs uit aan de beste Nederlandse diplomatieke- of handelspost in het buitenland. De ambassade in Stockholm (Zweden) en het consulaat-generaal in Toronto (Canada) werden het best beoordeeld door ondernemers.

De Ambassadeprijs wordt elke twee jaar uitgereikt en is een initiatief van ondernemersverenigingen evofenedex, VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De winnaar wordt op basis van een enquête door het Nederlandse bedrijfsleven gekozen.

Ondernemers die het afgelopen jaar in het buitenland zaken hebben gedaan en daarbij zijn geholpen door een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal, konden een buitenlandse vertegenwoordiging voor de prijs nomineren. In de enquête gaven de ondernemers ook een oordeel over de kwaliteit van de dienstverlening. De enquête is door bijna 300 ondernemers ingevuld.

Gemiddelde beoordeling van 9,5

In totaal werden 261 ambassades of consulaten-generaal voor de prijs genomineerd, verspreid over 36 landen. Deze vertegenwoordigingen kregen gemiddeld een beoordeling van een 9,5 voor de dienstverlening. Bijvoorbeeld voor de ondersteuning bij het leggen van nieuwe contacten, met informatie over de lokale markt en handelsmissies. Bijna twee derde van de respondenten beoordeelde de dienstverlening zelfs met een 10.

De ambassade in Stockholm en het consulaat-generaal in Toronto werden het vaakst genoemd door ondernemers en winnen daarom de Ambassadeprijs voor respectievelijk grote en kleine post.

Reinette Klever, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp: “Onze vertegenwoordigingen staan overal ter wereld klaar om ondernemers in het buitenland op weg te helpen. Ze beschikken over een groot netwerk, kennen de lokale markt en kunnen deuren openen bij overheden. Onze ambassades en consulaten zijn de springplank naar een succesvol buitenlands avontuur.”

Succesvol zakendoen over de grens

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ongeveer 150 vertegenwoordigingen in het buitenland die klaarstaan om ondernemers te helpen. Ook helpt het ministerie ondernemers met basisinformatie over landen, subsidies en handelsmissies.

Lees hier meer over de steun die het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt aan ondernemers met internationale ambities.