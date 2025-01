USAR.NL behaalt wederom zwaarste status als internationaal reddingsteam

Deze week is het Nederlandse USAR.NL opnieuw geclassificeerd als ‘Heavy Team’. Het team is sinds de oprichting in 2003 lid van INSARAG (link) onder de vlag van de VN. Elke vijf jaar worden USAR-teams getoetst of ze nog voldoen aan de eisen die aan internationale reddingsteams worden gesteld. Daarbij kunnen ze worden geclassificeerd als Light, Medium of Heavy Team.

USAR.NL laat met de classificatie Heavy Team laten zien dat zij de meest lastige reddingsacties in stedelijk gebied aan kan. Het team werkt volgens de internationale afspraken en is ook in staat internationale reddingsacties te coördineren. Hierbij moet een team voor minimaal tien dagen geheel zelfvoorzienend zijn om een getroffen land niet nog meer te belasten.

De afgelopen week draaide het team mee in een Europese oefening in Portugal, samen met verschillende andere Europese USAR- en Medical Teams. Voor USAR.NL was een internationaal samengesteld team van classifiers aanwezig die de Nederlanders beoordeelden op basis van een lange lijst van vereisten. Na vier dagen en nachten kwam daar het verlossende woord: ook dit keer mag USAR.NL weer de felbegeerde ‘INSARAG Heavy Team’-badge dragen.

USAR.NL sinds 2003

Door de jaren heen werd USAR.NL ingezet na aardbevingen in Marokko (2003), Pakistan (2005), Haïti (2010), Nepal (2015) en Turkije (2023). Ook hielp het team op Sint-Maarten na orkaan Irma (2017) en zocht het naar overlevenden in de haven van Beiroet, Libanon na een zware explosie (2020). Bij de inzetten in Nepal, Libanon en Turkije speelde het team een coördinerende rol in de USAR-inzet van alle internationale reddingsteams. Met dit werk probeert het team telkens getroffenen van de meest afschuwelijke rampen hoop, troost en perspectief te bieden.

Recentelijk werd het team ingezet in Den Haag bij de verwoestende explosie aan de Tarwekamp. Hierbij werd een persoon gevonden en gered. USAR.NL classificeerde zich als Heavy Team in 2007 en wist zich in 2011, 2019 en 2025 telkens te herclassificeren.