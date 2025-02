Aantal verkeersboetes in 2024 met half miljoen gedaald

Over heel 2024 zijn meer dan een half miljoen verkeersboetes minder uitgeschreven dan in 2023. De daling zat bij alle ‘traditionele’ verkeersovertredingen, zoals snelheid, parkeren en het rijden door rood licht. Wel werden er veel meer boetes uitgeschreven voor inrijverboden.

Vergroot afbeelding Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het totaal aantal overtredingen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), de zogenoemde Mulder-boetes, kwam uit op 7.913.692. In 2023 werden bijna 8,5 miljoen Wahv-beschikkingen uitgeschreven (8.463.917).

De meeste overtredingen worden geconstateerd op snelheid: in 2024 bijna 6 miljoen (5.969.817, in 2023 waren dit 6.546.450). Parkeerovertredingen (2024: 465.819, in 2023: 473.539), het rijden door rood licht (2024: 214.962, 2023: 233.512), en handheld telefoongebruik (2024: 165.408, in 2023: 198.841) zijn eveneens grote groepen. In 2025 wordt de handhaving op het vasthouden van een telefoon geïntensiveerd met de focusflitsers van het OM.

De stijging van zaken waarin het gaat om een inrijverbod was het hele jaar al zichtbaar. Het gaat hierbij met name om overtredingen van het verkeersbord C12 dat vaak gebruikt wordt om inrijverboden van een autoluwe binnenstad of milieuzone aan te geven. Het aantal overtredingen steeg van zo’n 147 duizend naar bijna 300 duizend.

De daling van het aantal geconstateerde overtredingen is zoals politie en openbaar ministerie al eerder bekendmaakten, deels toe te schrijven aan het feit dat de vaste flitspalen worden vervangen waardoor ze tijdelijk uit staan. Ook zijn twee trajectcontrolesystemen blijvend uitgezet. Op sommige locaties zijn duizenden beschikkingen meer uitgeschreven, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam waar op veel plaatsen nog maar 30 km/u gereden mag worden. Ook heeft de handhaving bij werkzaamheden op de snelweg tot een forse instroom aan zaken geleid.

Daarnaast nam het aantal beschikkingen na staande houdingen door de politie af. Dat kwam onder andere door een verschuiving binnen de werkzaamheden naar zwaardere delicten binnen de handhaving van de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld alcoholcontroles, fatbikes), en bijvoorbeeld grootschalige inzet van politiemensen en cao-acties door politiemensen.