SLIM-scholingssubsidie beschikbaar voor opleidingen in maatschappelijk cruciale sectoren

Vanaf 10 maart kunnen werkgevers subsidie aanvragen om (nieuwe) werknemers te scholen voor een nieuwe of volgende baan in een maatschappelijk cruciale sector. Denk aan de zorg, kinderopvang of de techniek. Tot en met 2027 is er ruim € 73 miljoen beschikbaar voor deze scholingssubsidie.

Werkgevers krijgen een deel van de opleidingskosten vergoed die zij hebben gemaakt voor het scholen van nieuwe of huidige medewerkers. Het gaat om praktijkgerichte opleidingen waarbij mensen tegelijkertijd werken en leren. Het percentage dat werkgevers vergoed krijgen hangt af van het niveau van de te volgen opleiding. Met deze subsidie wil het kabinet geld gerichter inzetten om de tekorten in deze sectoren aan te pakken en bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van (nieuw) personeel.

Voor wie?

De scholingssubsidie is bedoeld voor werkgevers. Later dit jaar kunnen ook samenwerkingsverbanden van werkgevers- en werknemersorganisaties en/of O&O-fondsen met arbeidsmarktregio’s en provincies deze subsidie als collectief aanvragen.

Onderdeel van Ontwikkelpad

De subsidie is voor opleidingen die onderdeel uitmaken van een zogeheten Ontwikkelpad voor een maatschappelijk cruciale sector. De eerste twaalf Ontwikkelpaden zijn door de sectoren zelf vastgesteld en erkend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze horen bij de sectoren Zorg en Welzijn, Kinderopvang, Hoveniers en Groenvoorziening en Techniek, Bouw en Energie.

In een Ontwikkelpad is te zien welke functies er in een sector zijn en welke opleidingen opleiden tot deze functies. Zo zie je hoe je kan in- en doorstromen in een sector of overstappen tussen sectoren. In de loop van het jaar komen er nog meer Ontwikkelpaden, voor onder andere het onderwijs en de ICT.

De erkende Ontwikkelpaden vind je op rijksoverheid.nl/ontwikkelpaden.

Deze scholingssubsidie is een nieuw onderdeel van de SLIM-regeling.