Benoeming lid Raad voor de rechtspraak

Mr. R.C.C. (Rémy) van Leest wordt rechterlijk lid van de Raad voor de rechtspraak. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voordracht van staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming). De benoeming gaat in per 1 mei 2025, voor een periode van 6 jaar.

Mr. van Leest is nu nog president van de rechtbank Gelderland. Daarvoor was hij onder andere raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en hoofdadvocaat-generaal in het ressortsparket Arnhem-Leeuwarden van het Openbaar Ministerie. Mr. van Leest is de opvolger van mr. P.W.E.C. (Peter) Pulles.

De Raad voor de rechtspraak is de organisatie van de rechterlijke macht in Nederland. De Raad spreekt zelf geen recht maar is het aanspreekpunt voor de Rechtspraak en behartigt het gemeenschappelijke belang van de diverse rechtbanken en gerechtshoven. De Raad beheert de begroting van de rechterlijke macht, houdt toezicht op de bedrijfsvoering van individuele gerechten en ondersteunt gerechten voor uniforme rechtstoepassing en juridische kwaliteit. Ook adviseert de Raad bij beleid en wetgeving over de rechtspraak. De Raad bestaat uit 5 bij koninklijk besluit benoemde leden, waarvan er 2 niet tot de rechterlijke macht behoren. De voorzitter is altijd een rechter.