€ 1,5 miljoen voor goede ideeën voor wijk, straat of gemeenschap

Een plan waardoor de buren vaker samen komen, meedoen en meebeslissen, of jongeren meer betrokken worden bij de wijk? Of een idee om de straat groener te maken, of de buurt veiliger? Vanaf vandaag kun je met deze ideeën terecht bij Loket D. Dit loket helpt de plannen verder met maximaal € 15.000 per plan per jaar. In totaal is € 1,5 miljoen beschikbaar.

Loket D is een initiatief van het Vfonds in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Minister Judith Uitermark (BZK): “Onze samenleving maken we samen, hierin heeft iedereen een rol en verantwoordelijkheid. Mensen kunnen veel zelf. En gelukkig pakken veel mensen en organisaties deze rol al, vanuit betrokkenheid bij hun stad, wijk of elkaar. Zo ontstaan er prachtige initiatieven, vanuit de kracht van mensen zelf, die onze samenleving en democratie sterker maken. Dat willen we ondersteunen en verder versterken. Loket D maakt dit mogelijk.”

Meedoen, meepraten en meebeslissen

Loket D is speciaal opgezet voor kleine, lokale initiatieven. Bijvoorbeeld een plan dat jong en oud samenbrengt. Of dat de straat levendiger, groener of veiliger maakt. Of mensen leert hun stem te gebruiken. Het gaat om ideeën die uit de wijk komen en waarbij mensen kunnen meedoen, meepraten en meebeslissen. Dat is namelijk waar democratie om draait. Denk aan initiatieven over hoe je met elkaar omgaat en welke rol je hebt in de buurt. Hoe jong en oud hun stem kunnen laten horen of hoe de wijk veiliger wordt.

Daarmee is Loket D een 1e laagdrempelige manier om burgerschap verder te brengen. De minister wil deze samenwerking verduurzamen en verder verbreden. Door samen met de medeoverheden, fondsen en bedrijven ruimte te bieden aan eigen initiatieven van burgers en deze te ondersteunen. En door nieuwe manieren van invloed en zeggenschap van burgers te versterken. Dat moet de kracht en basis van onze samenleving en democratische rechtsstaat versterken.

Meer informatie en aanvragen

Aanvragen kunnen door stichtingen of verenigingen worden ingediend. Dat kan van 17 maart tot en met 30 april 2025. Hiervoor is nu € 500.000 beschikbaar. Later wordt het loket nog 2 keer opengesteld waarbij er beide keren wederom € 500.000 beschikbaar is. Lees meer over Loket D op de website van het Vfonds.