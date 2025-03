Kabinet kent definitief 182,2 miljoen euro toe aan drie projecten uit Nationaal Groeifonds

Drie projecten krijgen een definitieve toekenning van €182,2 miljoen uit het Nationaal Groeifonds. Dat hebben minister Beljaarts van Economische Zaken en minister Heinen van Financiën besloten. Het gaat om de projecten LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden, Luchtvaart in Transitie en GroenvermogenNL. Daarnaast stemmen de ministers, die fondsbeheerder zijn van het Groeifonds, in met een wijziging van het project QuantumDeltaNL. Met deze investeringen zet het kabinet een belangrijke stap in de ondersteuning van innovatieve projecten die bijdragen aan de economische groei en maatschappelijke vooruitgang van Nederland.