Internetconsulatie open voor wijziging Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

Vandaag start de internetconsultatie van het voorstel tot wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Iedereen kan via de internetconsultatie meedenken over deze wetten. De Wvggz en Wzd regelen de rechten van mensen met een psychische aandoening, verstandelijke beperking of dementie bij gedwongen zorg of gedwongen opname. Met de wijziging van de Wzd en de Wvggz wil het kabinet de uitvoerbaarheid van de wetten verbeteren, zodat patiënten beter worden beschermd en gedwongen zorg minder vaak nodig is.

Meer ruimte voor wensen patiënten en cliënten

De Wzd en Wvggz zijn bedoeld om de rechten van patiënten te waarborgen wanneer zij in aanraking komen met gedwongen zorg. Uit de evaluatie van de wetten bleek dat zorgverleners problemen ondervonden in de praktijk. In het nieuwe voorstel moeten de wetten beter uitvoerbaar worden. Zo krijgen zorgverleners meer tijd om passende zorg te bieden. Gedwongen zorg vraagt om zorgvuldige procedures, maar waar het kan ook om maatwerk. Zorgverleners krijgen meer ruimte om de wensen en voorkeuren van patiënten en cliënten in de behandeling mee te nemen. Ook worden voorstellen gedaan om de samenloop tussen de Wvggz, de Wzd en de Wet forensische zorg (Wfz) te verbeteren, zodat mensen op de best passende plek zorg kunnen krijgen.

Meedenken tot en met 26 mei 2025

Tijdens de internetconsultatie tot 26 mei 2025 kan iedereen (burgers, zorgprofessionals, (zorg)instellingen) suggesties doen voor verbetering van de wetten en regels. Na afloop van de consultatie worden alle reacties bekeken en wordt het wetsvoorstel eventueel aangepast, waarna een definitief wetsvoorstel naar de Raad van State gaat voor advies. Daarna volgt zo snel als mogelijk een voorstel aan de Tweede Kamer.