Benoeming raadslid Nederlandse Sportraad

Fonda Sahla wordt raadslid van de Nederlandse Sportraad. De ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht. De benoeming gaat in met terugwerkende kracht op 1 april 2025 voor een periode van vier jaar.

Fonda Sahla heeft een achtergrond in de politiek en onderwijs. Zij is begonnen met het leiden van projecten in haar wijk en op de basisschool van haar kinderen. Haar maatschappelijke carrière zette zij voort als raadslid van de gemeente Den Haag en vervolgens van 2021 tot eind 2023 als Tweede Kamerlid. Naast haar werk als columnist voor het vakblad Zorgvisie is mevrouw Sahla voorzitter van het Nationaal Netwerk Inclusieve Zorg en lid van SER Topvrouwen.

De Nederlandse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en beide Kamers der Staten-Generaal adviseert over beleid en maatschappelijke vraagstukken over sport en bewegen. De Nederlandse Sportraad bestaat momenteel uit negen leden en voorzitter Tom van 't Hek.