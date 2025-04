Noodfonds Energie opent in april voor kwetsbare huishoudens met hoge energierekening

Het Noodfonds Energie gaat binnen een paar weken van start. De verwachting is dat kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening in de week van 21 april een aanvraag kunnen indienen. Uiterlijk een week van tevoren maakt stichting Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE) bekend wanneer het loket opengaat. Voor het eerst komen ook huishoudens met een blokaansluiting in aanmerking voor steun uit het fonds.

De voorwaarden voor een aanvraag zijn hetzelfde als vorig jaar. De inschatting is dat zo’n 100.000 huishoudens steun kunnen krijgen.

Bij stichting TNE hebben zich al veel mensen gemeld met belangstelling voor het fonds. Daarom wordt huishoudens die in aanmerking komen geadviseerd op tijd voor een DigiD te zorgen en niet te lang te wachten met een aanvraag.

Hulp bij aanvraag

Er is dit jaar opnieuw geld vrijgemaakt om huishoudens te helpen die moeite hebben om zelf een aanvraag te doen. Via de Nederlandse Schuldhulproute kunnen zij worden doorverwezen naar lokale hulpverleners. Ook zijn er door vrijwilligers inlooppunten opgezet en is er ondersteuning aan huis.

Staatssecretaris Jurgen Nobel: “Ik ben blij dat het kabinet de meest kwetsbare huishoudens een steuntje in de rug kan geven via het noodfonds. Tegelijkertijd weten we dat we hiermee niet iedereen helpen met geldzorgen en een hoge energierekening. Daarom blijft dit kabinet ook kijken hoe we de energierekening op de lange termijn kunnen verlagen.”

Wie kan het aanvragen?

Het huishouden heeft een inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dat betekent dat het bruto-inkomen per maand lager is dan € 3.400 - (alleenstaande) of € 4.740 - (samenwonend). Inclusief 8% vakantiegeld.

De energiekosten van het huishouden zijn hoger dan 8 tot 10 procent van het bruto-inkomen per maand.

Dit jaar kunnen huishoudens met blokaansluiting ook een aanvraag doen.

Hoe aanvragen?

Alle informatie over de aanvraag is te vinden op noodfondsenergie.nl. Op deze site wordt ook gemeld wanneer de grens van het maximumaantal aanvragen in zicht komt en het loket weer sluit.