3 miljard extra voor gemeenten

Met elkaar op de weg vooruit, dat heeft het kabinet bereikt met de medeoverheden door €3 miljard extra te reserveren voor gemeenten in de Voorjaarsnota. De afgelopen maanden hebben het Rijk en medeoverheden intensieve gesprekken gevoerd om invulling te geven aan een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor 2025 tot en met 2027 komt daarom in totaal circa €3 miljard cumulatief beschikbaar voor jeugdzorg en gemeenten. Met dit geld krijgen gemeenten meer ruimte om hun taken goed uit te voeren en inwoners beter te ondersteunen.

‘Medeoverheden zijn belangrijk voor het Rijk en onmisbaar bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Zij staan dicht bij de inwoners, weten wat er lokaal speelt en kennen de zorgen van mensen. Daarom heb ik me er hard voor gemaakt dat zij €3 miljard extra krijgen om hun werk goed te kunnen doen’, laat minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten.

Het kabinet zet hiermee in op beheersbare jeugdzorg en een gezonde financiële positie van gemeenten. In de €3 miljard zitten ook middelen voor de terugval in 2026 van het gemeentefonds. Voor 2028 en verder worden de beheersmaatregelen uit de hervormingsagenda Jeugd versterkt en worden aanvullende maatregelen uitgewerkt.

Daarnaast werken Rijk en VNG door aan nieuwe financiële plannen voor de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die beter aansluiten bij de (financieel) bestuurlijke verhoudingen. Hierdoor komt er meer duidelijkheid en voorspelbaarheid voor beide partijen. In afwachting van deze uitwerking is voor de Wmo bij de Voorjaarsnota 2024 een reeks van jaarlijks €75 miljoen oplopend naar €300 miljoen in 2029 gereserveerd voor aanvullende indexatie voor demografie/vergijzing. Het Kabinet voegt hier voor 2030 €75 miljoen extra aan toe. Voor 2030 is daarmee nu € 375 miljoen structureel gereserveerd.