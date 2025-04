Beljaarts: ondernemers maximaal ontzien bij rekening Voorjaarsnota

Het kabinet wil dat Nederland aantrekkelijk blijft voor alle ondernemers, van de bakker op de hoek tot aan de allergrootste bedrijven. Ondernemers zijn de motor van onze economie. Zij zorgen ervoor dat we samen geld blijven verdienen, waarmee wij onder andere onze sociale voorzieningen kunnen betalen, zoals onderwijs, zorg en infrastructuur. Daar waar voorheen regelmatig werd gekeken naar het verhogen van lasten voor ondernemers, kiest dit kabinet in de Voorjaarsnota 2025 voor een evenwichtigere verdeling.

Minister Beljaarts (Economische Zaken): “Ik ben er trots op dat de lastenverlichtingen die het kabinet eerder heeft doorgevoerd stand hebben gehouden. De bon is dit jaar nagenoeg níét bij de ondernemers komen te liggen, terwijl dat in het verleden regelmatig wel zo was. We hebben ondernemers nu maximaal ontzien, zodat zij kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Dit is goed voor onze economie en ons verdienvermogen.”

Het verdienvermogen van de toekomst hangt ook af van het succes van innovatieve bedrijven. Met een nieuwe fiscale regeling maakt het kabinet het voor medewerkers aantrekkelijker om naast hun salaris met aandelenopties mee te delen in de groei van het bedrijf. De fiscale regeling voor medewerkersparticipatie is opgenomen in de Voorjaarsnota 2025 van het kabinet op voorstel van minister Beljaarts van Economische Zaken en staatssecretaris Van Oostenbruggen van Financiën.

Nederlandse startups en scale-ups kunnen vaak geen internationaal concurrerende arbeidsvoorwaarden bieden. Daardoor kunnen zij talent minder goed aantrekken en behouden. Ook belemmert dit verdere opschaling. Minister Beljaarts (Economische Zaken): “Een fiscale regeling voor medewerkersparticipatie is een langgekoesterde wens en een echte gamechanger voor startups en scale-ups. Hiermee verbetert Nederland zijn positie in de Europese kopgroep van landen met de beste ecosystemen voor startups en scale-ups.”

Internationaal zijn aandelenopties de meest gebruikte vorm van participatie in de startupsector. Het hebben van aandelen zorgt ervoor dat medewerkers meer binding hebben met het bedrijf en minder snel vertrekken. Daarnaast versterkt het startup- en scale-up-ecosysteem in Nederland doordat medewerkers de opbrengsten weer kunnen herinvesteren in de volgende generatie innovatieve bedrijven. Hiermee zetten we een vliegwiel effect in gang.

De ministeries van Economische Zaken en van Financiën werken al een lange tijd om deze fiscale regeling mogelijk te maken. Ook is het een langgekoesterde wens van de sector om talent aan zich te binden en te laten meedelen in de groei.

Fiscale regeling voor medewerkersparticipatie

In het voorstel voor de nieuwe fiscale regeling wordt de belastingheffing voor medewerkers van startups en scale-ups op twee onderdelen gewijzigd: het belastingtarief voor aandelenopties en het moment van de heffing van de belasting. Uit internationaal vergelijkend onderzoek is gebleken dat Nederland op deze punten nu nog uit de pas loopt.

Medewerkers van startups en scale-ups gaan minder belasting betalen over hun aandelenopties. In plaats van het hoge tarief van 49,5% in box 1, betalen ze straks effectief maximaal 32,17%. Ook gaan zij pas belasting betalen als zij hun aandelen verkopen. Op dit moment moet dat al op het moment dat de aandelen verhandelbaar worden. Het voorstel voor deze fiscale regeling wordt nu verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2027.

Ecosysteem voor startups en scale-ups in Nederland

Succesvolle startups en scale-ups zijn cruciaal voor een vitale economie. Zij dragen bij aan de innovatiekracht van Nederland, jagen de productiviteitsgroei aan en creëren werkgelegenheid. Ook Intern gebruik dragen veel startups en scale-ups bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, en zijn ze cruciaal voor onze economische weerbaarheid.

Op dit moment ligt het percentage startups dat succesvol doorgroeit naar scale-up met 19% onder het Europees gemiddelde van 22%. Vergeleken met niet-Europese landen liggen deze percentages nog verder uit elkaar. De grootste belemmering daarbij is de toegang tot talent. Het voorstel voor nieuwe fiscale regeling voor medewerkersparticipatie pakt deze belemmering aan en verbetert de toegang tot talent voor startups en scale-ups.