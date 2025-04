Miljoenen voor vernieuwing voormalig Kamp Westerbork

Het kabinet stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de renovatieplannen van Nationaal Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dit staat in de Voorjaarsnota die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met de bijdrage kunnen de vernieuwingsplannen die het herinneringscentrum vorig jaar presenteerde gefaseerd van start gaan. Daarnaast zijn er ook extra miljoenen beschikbaar voor de algehele Tweede Wereldoorlogsector.

Staatssecretaris Karremans: “Het kabinet vindt het van groot belang dat het verhaal van de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog blijvend wordt verteld. We zijn het de slachtoffers verplicht om hen nooit te vergeten en om het belang van vrede, vrijheid en democratie inzichtelijk te maken. Voormalig Kamp Westerbork is een van de meest tastbare plekken in Nederland waar de verschrikkingen van de Holocaust zich hebben afgespeeld. Daarom voelen we ons als kabinet verantwoordelijk om het herinneringscentrum ook voor komende generaties toegankelijk te houden.”

Vernieuwing Westerbork

Nationaal Herinneringscentrum Kamp Westerbork, geopend in 1983, is het oudste herinneringscentrum van Nederland. Vanaf deze plek werden meer dan 100.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma afgevoerd naar nazivernietigingskampen als Auschwitz-Birkenau en Sobibor. Westerbork neemt daarmee een centrale plaats in voor kennisoverdracht over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De huidige faciliteiten van Westerbork zijn niet langer toereikend om dit verhaal te kunnen vertellen aan het toenemend aantal bezoekers en scholieren. De renovatie van het kampterrein en de bouw van een nieuw museum maken het mogelijk dat meer Nederlanders in aanraking kunnen komen met dit belangrijke onderdeel van onze geschiedenis.

Versterking WOII-sector

Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en de lessen die we daaruit kunnen leren zijn actueler dan ooit. Daarom stelt het kabinet structureel extra geld beschikbaar voor de versterking voor de algehele Tweede Wereldoorlogsector oplopend tot een bedrag van 6.5 miljoen euro in 2029. Daarmee wil het kabinet de infrastructuur door heel Nederland verder versterken en uitbreiden, zodat iedereen in Nederland op een laagdrempelige en kwalitatief goede manier met het verhaal van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in aanraking komt. Om dit te bereiken worden organisaties als het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Nationale Herinneringscentra (Nationaal Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Nationaal Monument Kamp Vught, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Oranjehotel en Indisch Herinneringscentrum) en de grote oorlogsmusea versterkt. Over de uitwerking van de verdere plannen wordt de Tweede Kamer op korte termijn geïnformeerd.