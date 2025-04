Voorjaarsnota: koopkrachtmaatregelen Caribisch Nederland, steun bij passend werk

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet om bestaanszekerheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren. Om deze inzet voort te zetten, heeft het kabinet eind vorig jaar € 9 miljoen per jaar gereserveerd om de koopkracht van inwoners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba extra te ondersteunen. Daarnaast trekt het kabinet structureel € 4 miljoen uit om werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de eilanden te verbeteren. Dit staat in de voorjaarsnota die het kabinet heeft gepubliceerd.

Staatssecretaris Nobel (Participatie en Integratie): “Ondanks de moeilijke financiële puzzel die het kabinet moest leggen, hebben we oog voor de armoedeproblematiek op de eilanden en gaan we de komende jaren onverminderd door met het verbeteren van de bestaanszekerheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.”

Koopkrachtmaatregelen

Het kabinet zet in op het verlagen van de kosten van levensonderhoud voor alle huishoudens door de nutsvoorzieningen en de kosten van internet goedkoper te maken. Zo worden de aanvullende energie- en drinkwatersubsidies voor huishoudens die op 1 januari van dit jaar waren afgelopen, (deels) verlengd. En krijgen huishoudens ook in 2025 en 2026 een aanvullende subsidie voor het gebruik van internet ter waarde van $ 15 per aansluiting per maand. Het kabinet heeft oog voor de armoedeproblematiek in Caribisch Nederland. Daarom kunnen, net als in de afgelopen jaren, huishoudens met een laag inkomen in 2025 en 2026 in aanmerking komen voor een energietoelage van $ 1.300 USD per jaar. Ook gaat er de komende twee jaar in totaal € 1 miljoen naar lokale initiatieven om kinderarmoede tegen te gaan.

Op deze wijze treft het kabinet op korte termijn maatregelen om de bestaanszekerheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba verder te versterken. Daarnaast verkent het kabinet momenteel de mogelijkheden voor een inkomensafhankelijke kindregeling. Uit inzichten van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland blijkt namelijk dat met name gezinnen met kinderen extra financiële ondersteuning nodig hebben nodig hebben. Voor deze tegemoetkoming reserveert het kabinet structureel € 10,8 mln.

Steun voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het kabinet maakt ook structureel € 4 miljoen euro vrij voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hiermee krijgt deze groep nu de zekerheid om ook in de toekomst ondersteuning te krijgen bij het vinden van passend werk. Als het kan bij een reguliere werkgever, en anders op een beschutte werkplek. De afgelopen jaren heeft het kabinet hier steeds tijdelijk geld voor beschikbaar gesteld. Met de nieuwe maatregel wordt deze voorziening nu structureel gemaakt.