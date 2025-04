Nederland draagt opnieuw met militairen bij aan vredesmissie in Bosnië en Herzegovina

De ministerraad heeft besloten dat Nederland vanaf oktober 2025 voor 1 jaar zal bijdragen aan de Europese troepenmacht EUFOR Althea met een infanteriecompagnie van maximaal 175 militairen. Daarnaast verlengt het kabinet tot en met december 2027 de lopende artikel 100-inzet aan de missie met onder andere staffuncties op het hoofdkwartier van de operatie in Sarajevo. Dit melden minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken en minister Brekelmans van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.

De voornaamste reden voor Nederland om bij te dragen aan EUFOR Althea is het bevorderen van veiligheid en stabiliteit op de Westelijke Balkan. In Bosnië en Herzegovina heerst er al langere tijd spanning tussen verschillende etnische bevolkingsgroepen, die de afgelopen jaren weer aan het toenemen is. Het oorlogsverleden en de voortdurende beïnvloeding en desinformatie vanuit onder andere Rusland, maakt Bosnië en Herzegovina kwetsbaar. Het is in het belang van Nederland en de EU om instabiliteit aan de buitengrenzen van de EU tegen te gaan, ook voor de aanpak van georganiseerde misdaad en irreguliere migratie.

De primaire doelstelling van operatie EUFOR Althea is het bewaken van de veiligheid in Bosnië en Herzegovina. De Nederlandse infanterie-eenheid zal onderdeel uitmaken van het multinationale bataljon van EUFOR Althea dat de volgende taken heeft: uitvoeren van patrouilles door geheel Bosnië en Herzegovina, zorgdragen voor force protection van EUFOR Althea, optreden als Quick Reaction Force en ondersteunen van gecombineerde trainingen met de strijdkrachten van Bosnië en Herzegovina.

Met deze bijdrage aan EUFOR Althea geeft het kabinet invulling aan de ambitie zoals verwoord in het regeerprogramma om bij te dragen aan veiligheid en stabiliteit in belangrijke regio’s in de bredere nabuurregio, mede door middel van internationale missies buiten het NAVO- en EU-grondgebied. Bovendien past deze inzet in het streven om de groeiende invloed van onder andere Rusland in deze regio tegen te gaan. Ook toont Nederland zich hiermee een betrouwbare partner binnen de NAVO en de Europese Unie, die bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid op het Europese continent.

Van oktober 2023 tot oktober 2024 leverde Nederland ook al een infanteriecompagnie aan EUFOR Althea.