Het ministerie van Buitenlandse Zaken legt verantwoording af over de jaarverslagen van 2024

De regering gaf in 2024 € 11,3 miljard uit aan de portefeuille Buitenlandse Zaken en € 3,9 miljard aan de portefeuille Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. De focus van de uitgaven lag op de bevordering van internationale stabiliteit en veiligheid, het stimuleren van handel en grip krijgen op migratie. Op de derde woensdag in mei, Verantwoordingsdag, legt de regering verantwoording af over waar ze het afgelopen jaar geld aan hebben uitgegeven.

In 2024 bleef Nederland zich inzetten voor veiligheid. Nederland deed actief mee aan NAVO-missies en operaties binnen en buiten NAVO-grondgebied. Ook bleef Nederland Oekraïne onverminderd steunen, op militair vlak met bijvoorbeeld de levering van F-16’s, en financieel met € 566 miljoen. Hiervan is € 218 miljoen voor de Oekraïne-faciliteit van de EU, waar de hulp vanuit de EU samenkomt, en € 58 miljoen aan het Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund van de Wereldbank voor herstelprojecten van de Oekraïense infrastructuur. Nederland betaalt bijvoorbeeld reparaties aan het elektriciteitsnet, wegen, bruggen, scholen en ziekenhuizen.

Handel

In 2024 hielp Nederland ruim 5000 ondernemers met het starten of het uitbreiden van hun midden- en kleinbedrijf (MKB) in of naar het buitenland. Bij 1137 bedrijven leidde dit tot extra export, voor in totaal ruim € 270 miljoen extra.

Voedselzekerheid en water

Ook bleef Nederland zich inzetten voor voedselzekerheid en toegang tot schoon water. Mede dankzij Nederlandse hulp kregen 3,6 miljoen mensen toegang tot verbeterde waterbronnen en 6,4 miljoen mensen toegang tot sanitaire voorzieningen zoals wc’s. Het doel voor 2024 is hiermee ruim bereikt. Door programma’s van Aqua for All en FINISH Mondial lukte het om met Nederlandse steun veel meer private investeringen in de watersector te realiseren.

Ook zorgde Nederland ervoor dat ruim 1 miljoen mensen structureel werden bereikt met voorlichting voor het verbeteren van hun voeding.

Vanwege een aantal crises in de wereld verhoogde Nederland de financiële bijdragen aan noodhulp naar in totaal € 609 miljoen. Hieronder valt ook een extra bijdrage van € 44 miljoen voor hulp in acute crises, zoals in Gaza en Soedan.

Bijdrage aan de Europese Unie

Het nieuwe kabinet heeft ingezet op het realiseren van de Nederlandse belangen in de Europese Unie op de gebieden van asiel en migratie, landbouwbeleid en de EU-begrotingsonderhandelingen. Ook wil het kabinet een actieve rol spelen bij de Europese besluitvorming om de invloed van Nederland te vergroten. Het EU-lidmaatschap draagt direct bij aan de welvaart, vrijheid en veiligheid van de Nederlandse burgers en bedrijven. Bij het lidmaatschap horen financiële verplichtingen, die in 2024 € 7,2 miljard netto waren.