Oprichting stichting voor rechtshulp en aanpak van discriminatie in Caribisch Nederland

De ministerraad heeft ingestemd met de oprichting van een stichting die burgers in Caribisch Nederland gaat helpen bij juridische problemen en discriminatie. De stichting zal een permanente plek zijn waar inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba terecht kunnen voor juridische vragen of problemen en klachten over ongelijke behandeling. Het voorstel tot oprichting van staatssecretaris Rechtsbescherming Struycken en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Uitermark wordt dertig dagen voor eventuele vragen voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarna kan de stichting worden opgericht.

Staatssecretaris Struycken: “Toegang hebben tot het recht begint bij een plaats waar je terecht kan met een juridische vraag of probleem. Zo’n plaats bestaat nog niet in Caribisch Nederland. De oprichting van deze stichting opent letterlijk de deur voor de inwoners van Caribisch Nederland voor hulp, advies en ondersteuning bij juridische problemen. Zo zorgen we ervoor dat het recht er is voor iedereen, ook in Caribisch Nederland.”

Minister Uitermark: “Het verbod op discriminatie is een grondrecht, ook voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En als zij te maken krijgen met discriminatie moeten ook zij laagdrempelig hulp kunnen krijgen, net als de inwoners van Europees Nederland. Dat betekent: gratis, fysiek, toegankelijk en met aansluiting bij de taal, maar ook de leefwereld van de mensen op de eilanden. De oprichting van deze stichting, met een antidiscriminatievoorziening, is hiervoor een belangrijke stap.”

Toegang tot recht en hulp bij discriminatie

In Caribisch Nederland bestaat een dergelijke laagdrempelige voorziening voor rechtshulp nog niet. Het doel van de stichting is de verbetering van de rechtsbescherming van burgers in Caribisch Nederland. Inwoners kunnen gratis terecht bij de stichting met juridische vragen of problemen en klachten over ongelijke behandeling. Er wordt ook een antidiscriminatievoorziening ondergebracht bij de stichting. Hier kunnen mensen een melding doen van discriminatie en kunnen ze hulp en bijstand krijgen. Dit is een van de stappen die het kabinet zet om de gelijkebehandelingswetten ook van toepassing te laten zijn in Caribisch Nederland. Zo vormt de stichting een vergelijkbaar loket als het Juridisch Loket in Europees Nederland, maar dan inclusief de behandeling van klachten over ongelijke behandeling.

Op fysieke locaties zullen consulenten burgers passende ondersteuning bieden bij het zoeken naar een oplossing voor hun probleem of een antwoord op hun vraag. De komende tijd wordt gestart met de werving van een directeur-bestuurder en leden van een Raad van Toezicht. Na de oprichting zal gestart worden met de werving van consulenten en de zoektocht naar passende locaties.