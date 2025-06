Aantal overtredingen voor inrijverbod fors gedaald

Over de eerste vier maanden van 2025 zijn ruim 300.000 minder verkeersboetes uitgeschreven dan in dezelfde periode in 2024. De grootste daling is te zien bij de zogenoemde ‘inrijverboden’.

Vergroot afbeelding Het gaat hierbij met name om inrijverboden die worden aangeduid met het verkeersbord C12. Dat wordt vaak gebruikt om inrijverboden van een autoluwe binnenstad of milieuzone aan te geven. Het aantal overtredingen werd bijna gehalveerd (van 117.893 naar 62.533). Het hele vorige jaar was juist een stijging van deze overtredingen te zien.

Instroom verkeersboetes Wahv

Het totaal aantal overtredingen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), de zogenaamde Mulder-boetes, kwam in de eerste vier maanden van dit jaar uit op 2.288.788 In dezelfde periode van 2024 was dit 2.592.939. Dit gaat dan om verkeersovertredingen zoals snelheid en parkeren, rood licht en handheld telefoongebruik.

De daling van verkeersboetes zat vooral bij de instroom van flitspalen en mobiele radarsets. Politie en OM hebben eerder al aangegeven dat dat onder andere verklaard kan worden door onderhoud en vervanging van de apparatuur.



Zeer recent is er een nieuw handhavingsmiddel bijgekomen: de zogenoemde focusflitser die kan zien of een bestuurder ongeoorloofd gebruik maakt van een mobiel apparaat (telefoon). Stapsgewijs worden de komende maanden meer van deze flitsers in het land geplaatst naar een totaal van 50 in 2026. De focusflitsers worden telkens tijdelijk geplaatst en zijn naar verwachting een belangrijk middel om telefoongebruik achter het stuur te verminderen waardoor de veiligheid op de weg toeneemt. De eerste cijfers hiervan zijn in september van dit jaar te verwachten.

Het percentage staandehoudingen door de politie in deze eerste maanden van het jaar is licht gestegen van 7,6% naar 8,5 %